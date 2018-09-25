Патриоты Ярославля: всем по куполу!

Что такое купольные конструкции, где их применить и как из этого сделать совместный бизнес в любой нише.

Илья и Елена Власюк, молодая семейная пара, начали свой бизнес по производству купольных конструкций в 2010 году, вложив 300 тысяч рублей, а к настоящему времени их компания <Геокупол> уже достигла оборота 2,5 миллиона рублей, покрыла своими шатрами всю Россию и даже вышла за ее пределы.



Судя по их опыту, главное в бизнесе - четко разделять обязанности и ни в коем случае не лениться. Они колесят по всей стране и сами контролируют постройку каждого купола, этот подход позволил им выйти на рентабельность 30%.



А самое главное, они очень хотят найти новых партнеров для создания смежных предприятий. Основные требования наших героев - честность и профессионализм, ведь только так, по их мнению, можно достичь реального успеха в бизнесе.