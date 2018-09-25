По диверсификации экспорта Россия обошла Японию

Как сообщает журнал «Эксперт», специалисты Российского экспортного центра (РЭЦ) рассчитали показатели диверсификации несырьевого неэнергетического экспорта стран мира по итогам 2017 года. Теоретический максимум диверсификации равен 44, по числу существующих товарных групп (минимум — единице). Материалы исследования публикуются в составе обзора российского экспорта, ежегодно публикуемого изданием.

Российский показатель по итогам 2017 года выглядит более, чем достойно и равен 16,3. Это уровень Швеции и Турции, а у Китая, Бразилии и Германии показатель ниже. Крупнейшая группа российского ННЭ (черные металлы) имеет долю 14,6%. У Германии 18,8% приходится на автотехнику, еще больше — у Японии, что делает эти страны сравнительно с нами «менее диверсифицированными». Выше России располагаются Индия и США. У первой крупнейшая группа занимает долю 10,3% и это драгоценные металлы и камни. У вторых это 9,9%, приходящиеся на авиатехнику.

Итак, что мы продаем за рубеж, помимо нефти и газа? Список достаточно обширен: черные и цветные металлы, удобрения, продукция лесопромышленного комплекса, зерно, растительные масла, железнодорожная техника, вооружения и т. д. По числу позиций это не меньше, чем у Германии. Правда, там в номенклатуре экспорта присутствует почти весь спектр машиностроения и химикатов. А у Японии список экспортных отраслей оказался меньше российского, так как у этой, известной своими экспортными возможностями страны они плотно сосредоточены в области машиностроения, химии и черной металлургии. Так, пять крупнейших групп ННЭ России дают 44% экспорта, в то время как для японской промышленности этот показатель равен 54%.

Лидером с показателем выше 20 являются американцы с их уникальным сочетанием технологического и ресурсного потенциала. Вообще говоря, будучи прежде самыми крупными в мире экспортерами нефти, США почти век опровергали правило, согласно которому нефтеэкспортер обречен на технологическую и политическую отсталость, и сейчас вновь наращивают свои экспортные возможности в области ресурсов. России, в свою очередь, несмотря на наличие ряда приличных показателей, особенно необходимо развивать противоположную, технологическую часть отраслевой линейки.

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