Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 25.09.2018

Путин не разделил мнение Нетаньяху насчет поставок ЗРК С-300 в Сирию

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин назвал меры, принятые Россией в связи с гибелью российских военных в Сирии, «адекватными сложившейся ситуации». Подобное высказывание прозвучало в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Речь шла  о поставках в Сирию российских ПВО С-300.

Путин подчеркнул, что действия Москвы направлены на предотвращение угроз жизни российских военных, сообщает сайт Кремля.

Нетаньяху в свою очередь считает, что «передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе». Он также вновь выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих. Стороны обсудил ход расследования инцидента. Натаньяху заверил, что Израиль «продолжит защищать свою безопасность и интересы».

Напомним, после гибели российского Ил-20, который был сбит 17 сентября в небе над Средиземным морем из-за ошибки израильских ВВС, Россия приняла решение о поставках в Сирию комплекса ПВО С-300, который полностью закроет сирийское небо для авиации Израиля и других стран.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара приготовил ловушку
      Курс доллара приготовил ловушку
    2. Курс доллара: российские власти охладили пыл рубля
      Российские власти охладили пыл рубля
    3. Курс доллара перешел в крутое пике после заявления Драги
      Курс доллара перешел в крутое пике после заявления Драги