Путин не разделил мнение Нетаньяху насчет поставок ЗРК С-300 в Сирию

Президент России Владимир Путин назвал меры, принятые Россией в связи с гибелью российских военных в Сирии, «адекватными сложившейся ситуации». Подобное высказывание прозвучало в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Речь шла о поставках в Сирию российских ПВО С-300.

Путин подчеркнул, что действия Москвы направлены на предотвращение угроз жизни российских военных, сообщает сайт Кремля.

Нетаньяху в свою очередь считает, что «передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе». Он также вновь выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих. Стороны обсудил ход расследования инцидента. Натаньяху заверил, что Израиль «продолжит защищать свою безопасность и интересы».

Напомним, после гибели российского Ил-20, который был сбит 17 сентября в небе над Средиземным морем из-за ошибки израильских ВВС, Россия приняла решение о поставках в Сирию комплекса ПВО С-300, который полностью закроет сирийское небо для авиации Израиля и других стран.