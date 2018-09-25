Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 25.09.2018

Российский несырьевой экспорт вышел на рекордный уровень

«Expert Online» 2018

Российский несырьевой неэнергетический экспорт в 2018 году вышел на рекордный уровень, следует из результатов исследования Российского экспортного центра (РЭЦ), опубликованных в журнале «Эксперт». По итогам года, согласно оценкам РЭЦ, он должен достичь уровня 150 млрд долларов — против 134 млрд в прошлом году. Прежний рекорд ННЭ — 143 млрд долларов, относится к 2012 году. Материалы исследования публикуются в составе ежегодного «экспортного обзора» издания.

В большинстве отраслей выросли физические объемы поставок на экспорт: это АПК, гражданское машиностроение, химия, металлургия. У черных и цветных металлов, целлюлозно-бумажных товаров рост достигнут, прежде всего, за счет роста экспортных цен.

Прирост экспорта показывают почти все отрасли. За последние четыре года выраженная отрицательная динамика была только у драгметаллов в 2015 году и у непищевой сельхозпродукции в 2015 и 2017 годах.

Небольшой парадокс состоит в том, что если посмотреть не на абсолютный объем ННЭ, а на его долю в общем объеме российского экспорта, то по сравнению с предыдущими двумя годами, когда она составляла 37–38%, эта доля снизилась и составит примерно одну треть. Противоречие объясняется банально: тем, что за эти два года значительно выросли нефтяные цены. Это повысило стоимостную долю экспорта углеводородов настолько, что выросший в тот же период несырьевой неэнергетический экспорт вынужден был перед ней слегка отступить. Но и при этом нынешний его показатель (около 33%) значительно превосходит уровень начала 2010-х годов, когда доля ННЭ составляла 27% в общем объеме экспорта.

Общая величина российского экспорта в 2018 году, по оценке РЭЦ, составит примерно 440 млрд долларов.

Подробно на эту ту тему читайте статью "Оттолкнулись от дна"

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара приготовил ловушку
      Курс доллара приготовил ловушку
    2. Курс доллара: российские власти охладили пыл рубля
      Российские власти охладили пыл рубля
    3. Россияне покупают миллиарды долларов и евро
      Несмотря на заявления представителей банков, что ажиотажного спроса на иностранную валюту в России не наблюдается, согласно только что обнародованным данным ЦБ РФ, в июле спрос все же заметно вырос — на 20%. Аналитик говорит об «эффекте толпы», но признает, что на стадии покупок она часто бывает права