Российский несырьевой экспорт вышел на рекордный уровень

Российский несырьевой неэнергетический экспорт в 2018 году вышел на рекордный уровень, следует из результатов исследования Российского экспортного центра (РЭЦ), опубликованных в журнале «Эксперт». По итогам года, согласно оценкам РЭЦ, он должен достичь уровня 150 млрд долларов — против 134 млрд в прошлом году. Прежний рекорд ННЭ — 143 млрд долларов, относится к 2012 году. Материалы исследования публикуются в составе ежегодного «экспортного обзора» издания.

В большинстве отраслей выросли физические объемы поставок на экспорт: это АПК, гражданское машиностроение, химия, металлургия. У черных и цветных металлов, целлюлозно-бумажных товаров рост достигнут, прежде всего, за счет роста экспортных цен.

Прирост экспорта показывают почти все отрасли. За последние четыре года выраженная отрицательная динамика была только у драгметаллов в 2015 году и у непищевой сельхозпродукции в 2015 и 2017 годах.

Небольшой парадокс состоит в том, что если посмотреть не на абсолютный объем ННЭ, а на его долю в общем объеме российского экспорта, то по сравнению с предыдущими двумя годами, когда она составляла 37–38%, эта доля снизилась и составит примерно одну треть. Противоречие объясняется банально: тем, что за эти два года значительно выросли нефтяные цены. Это повысило стоимостную долю экспорта углеводородов настолько, что выросший в тот же период несырьевой неэнергетический экспорт вынужден был перед ней слегка отступить. Но и при этом нынешний его показатель (около 33%) значительно превосходит уровень начала 2010-х годов, когда доля ННЭ составляла 27% в общем объеме экспорта.

Общая величина российского экспорта в 2018 году, по оценке РЭЦ, составит примерно 440 млрд долларов.

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