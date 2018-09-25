Участники сделки с Ираном создали механизм по обходу санкций США

Участники совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Россия, Китай, а также страны ЕС - Великобритания, Франция и Германия будут продолжать торговлю с Ираном по средствам особого механизма, который позволит обойти американские санкции. Об этом говорится в совместном заявлении этих стран по итогам министерской встречи на полях ООН.

«Участники приветствовали тактические предложения по поддержанию и сохранению каналов оплаты, в частности инициативу по созданию специального механизма, чтобы облегчить платежи, связанные с экспортом Ирана, включая нефть, и импорта», — говорится в документе.

Как пояснила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, для проведения финансовых операций с Ираном будет создано специальное юридическое лицо. Также участники договора выступают за сохранение иранской нефти, газового конденсата и нефтепродуктов из этой страны.

Все дипломаты на встрече подтвердили и необходимость защиты компаний, ведущих бизнес с Ираном.