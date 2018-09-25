Россия выпадает из международных цепочек создания стоимости

Участие экспортируемой из России добавленной стоимости в конечном потреблении третьих стран сократилось за двухтысячные годы с 61,5 до 47,7%, , следует из данных Аналитического центра НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, публикуемых журналом «Эксперт».

Это один из главных показателей, характеризующих место страны в международных технологических цепочках. По пути увеличения участия национальных обрабатывающих производств в глобальных цепочках добавленной стоимости (ЦДС) идут практически все экономики мира, отмечается в материалах НИУ ВШЭ.

Наибольшее сокращение участия в ЦДС произошло в производстве готовых металлических изделий, обработке древесины и производстве изделий из дерева, машиностроении — минус 27,6 п. п., химическом производстве. Это сдвигает российскую экономику к экспорту более простых товаров и полуфабрикатов.

Вышеприведенный показатель характеризует участие страны в восходящих цепочках создания стоимости. При этом снизился и показатель участия российских предприятий в нисходящих связях, участвуя в которых, производители (в особенности компании-экспортеры), используют зарубежное сырье и полуфабрикаты. Хотя зачастую предпочтение отдается самодостаточности, однако использование иностранных материалов способно повышать конкурентоспособностью продукции.

Желательно двигаться в противоположном направлении, углубляя участия в глобальных производственных процессах и разделении труда, пишет журнал «Эксперт».

Подробнее об этом читайте в статье "Микроэкономика экспорта"