Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 25.09.2018

Россия выпадает из международных цепочек создания стоимости

«Expert Online» 2018

Участие экспортируемой из России добавленной стоимости в конечном потреблении третьих стран сократилось за двухтысячные годы с 61,5 до 47,7%, , следует из данных Аналитического центра НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, публикуемых журналом «Эксперт».

Это один из главных показателей, характеризующих место страны в международных технологических цепочках. По пути увеличения участия национальных обрабатывающих производств в глобальных цепочках добавленной стоимости (ЦДС) идут практически все экономики мира, отмечается в материалах НИУ ВШЭ.

Наибольшее сокращение участия в ЦДС произошло в производстве готовых металлических изделий, обработке древесины и производстве изделий из дерева, машиностроении — минус 27,6 п. п., химическом производстве. Это сдвигает российскую экономику к экспорту более простых товаров и полуфабрикатов.

Вышеприведенный показатель характеризует участие страны в восходящих цепочках создания стоимости. При этом снизился и показатель участия российских предприятий в нисходящих связях, участвуя в которых, производители (в особенности компании-экспортеры), используют зарубежное сырье и полуфабрикаты. Хотя зачастую предпочтение отдается самодостаточности, однако использование иностранных материалов способно повышать конкурентоспособностью продукции.

Желательно двигаться в противоположном направлении, углубляя участия в глобальных производственных процессах и разделении труда, пишет журнал «Эксперт».

Подробнее об этом читайте в статье "Микроэкономика экспорта"

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара приготовил ловушку
      Курс доллара приготовил ловушку
    2. Курс доллара: российские власти охладили пыл рубля
      Российские власти охладили пыл рубля
    3. Россияне покупают миллиарды долларов и евро
      Несмотря на заявления представителей банков, что ажиотажного спроса на иностранную валюту в России не наблюдается, согласно только что обнародованным данным ЦБ РФ, в июле спрос все же заметно вырос — на 20%. Аналитик говорит об «эффекте толпы», но признает, что на стадии покупок она часто бывает права