Российский флот уничтожит корабли и базу ВМС Украины в Азовском море «в считанные минуты». Об этом сообщает журнал The American Conservative.

Автор материала утверждает, что США планирует оказать Украине поддержку при строительстве военно-морской базы на Азовском море, при этом несколько кораблей, которыми обладают украинские ВМС в регионе будут моментально уничтожены российскими военными в случае конфликта вместе с базой.

При этом издание высказывает сомнения в целесообразности участия флота США в гипотетическом конфликте России и Украины, поскольку Черное море является «исторически российским».

The American Conservative напомнил также, что в 2008 году Россия разгромила Грузию в Южной Осетии в течение 48 часов. Тогда Вашингтон пытался превратить Грузию в противовес России в регионе.