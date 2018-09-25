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Москва, 25.09.2018

США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море

«Expert Online» 2018

Российский флот уничтожит корабли и базу ВМС Украины в Азовском море «в считанные минуты». Об этом сообщает журнал The American Conservative.

Автор материала утверждает, что США планирует оказать  Украине поддержку  при строительстве военно-морской базы на Азовском море, при этом несколько кораблей, которыми обладают украинские ВМС в регионе будут моментально уничтожены российскими военными в случае конфликта вместе с базой.

При этом издание высказывает сомнения в целесообразности участия флота США в гипотетическом конфликте России и Украины, поскольку  Черное море является «исторически российским».

The American Conservative напомнил также, что в 2008 году Россия разгромила Грузию  в Южной Осетии в течение 48 часов. Тогда Вашингтон пытался превратить Грузию в противовес России в регионе.

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