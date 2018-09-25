Трейдеры поверили в нефть

Стоимость «черного золота» подскочила к четырехлетним максимумам благодаря заявлениям ОПЕК+ и ожиданиям достижения Brent уровня 100 долларов за баррель.

По итогам торгов в понедельник, 24 сентября 2018 года, стоимость нефти марки Brent поднялась на 2,9% и превысила 81 долларов за баррель. Это произошло впервые с 21 ноября 2014 года. Такой подъем связан, в первую очередь, с итогами прошедшего в воскресенье заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

Члены комитета даже не стали рассматривать возможность увеличения добычи свыше 1 млн баррелей в сутки, а напротив, предупредили о возможном возврате к ограничениям в 2019 году. По прогнозам ОПЕК, передает агентство ТАСС, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов опустили нефтяные котировки. Чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ проведет встречу в ноябре.

Между тем, Bloomberg опубликовал прогноз по ценам на нефть, согласно которому участники рынка уверены, что уже в обозримом будущем нефть может подорожать до 100 долларов за баррель по причине санкций против Ирана и ситуации в Венесуэле. Нефтетрейдеры отмечают, в частности, что уже на сегодняшний день на рынке существует недостаток предложения сырья.

Цены на нефть остаются у максимумов, указывает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Сегодня утром баррель Brent обновил очередной пик и касался отметки 81,47 доллара - таким образом, черное золото все ближе к трехзначной цифре, еще неделю назад казавшейся фантастикой.

Популярные сейчас ожидания, что баррель Brent к новому году поднимется к отметке в 100 долларов, красивы и даже имеют под собой основания, полагает эксперт, но это означает, что нефть должна за три месяца подорожать на 25%. Это очень много, учитывая уже сложившийся подъем - с начала года прирост цен на сырье составляет не более 20%.

Вполне может быть, говорит Анна Бодрова, что баррель сейчас «зацепится» за область 80,5-82 доллара, где попробует консолидироваться. Внимание стоит обратить на доллар США: если «зеленый» начнет укрепление, напряжение в цене нефти тоже ослабнет.

Рубль, между тем, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, активно возвращает потерянные в августе-первой декаде сентября позиции во многом благодаря двум ключевым решениям. Первое - решение Центрального Банка о повышении ключевой ставки на 25 б. п. Несмотря на то что повышение выглядит незначительным, особенно с учетом глубины падения, которое пережил рубль (только в августе он потерял свыше 8%), решение нельзя недооценивать, поскольку ЦБ продемонстрировал рынку свою гибкость в отношении проводимой кредитно-денежной политики и способность оперативно реагировать на новые вызовы и формирующиеся риски для национальной валюты.

Вторая причина - продление моратория на реализацию закупок валюты в рамках бюджетного правила, решение, которого от Минфина ждали давно, и которое, безусловно, сыграло ключевую роль в выходе рубля из очередного девальвационного пике. "Валютный пылесос" остановлен, избытки предложения рублевой ликвидности сокращаются, как следствие, рубль возвращается к классической привязке к баррелю.

Надо отметить, указывает эксперт, что момент для возвращения рубля к жесткой сцепке с нефтью оказался максимально удачным. Успешный штурм отметки в $81 за баррель накануне показал, что возможно если не все, то многое. Можно, конечно, с определенной долей иронии относиться к прогнозам возвращения нефти к докризисным уровням выше 100 долларов, но определенная доля оптимизма в отношении нефтяных котировок и выхода к 90 долларам до конца года вполне оправданы, считает Илья Жарский.

Если отбросить восторги относительно бурного роста нефти, и обратиться к его причинам, то ситуация может оказаться не столь радужной, указывает эксперт. Локомотивом роста нефти сейчас выступает политический фактор: введенные санкции в отношении Ирана, поставлявшего на внешние рынки порядка 2 млн баррелей нефти в сутки, приводит к рискам формирования более значительного сокращения предложения на мировом рынке, чем предполагает, в том числе, соглашение в формате ОПЕК+. Да, в июне участники соглашения договорились о повышении объемов предложения на 1 млн баррелей в сутки, но рынок получил лишь 80% дополнительных объемов.

С учетом снижения предложения на рынке, которое стимулирует не только Иран, но и Венесуэла, действия ОПЕК и партнеров по соглашению, выглядят недостаточными, не только с точки зрения стран-импортеров, а так же США, в сделке не участвующих. Вашингтон не имеет достаточных экспортных мощностей для наращивания объемов продажи собственной нефти на внешних рынках и замещения того же Ирана (из 11 млн барр/сутки добываемых в США в отсутствие достаточно развитой экспортной инфраструктуры вовне продается лишь 2 млн барр/сутки). Но США, в отличие от любой другой крупной добывающей державы, потребляет в разы больше нефти и нефтепродуктов, чем экспортирует.

Поэтому рост цен на нефть на мировом рынке для Вашингтона - это прямой путь к росту цен производителей в связи с увеличением себестоимости производства и издержек на закупку топлива и энергии. Отсюда - риски разгона инфляции, снижения потребления, роста безработицы и снижение темпов роста экономики, которые обуславливают привлекательность и доллара, и долларовых активов, ну и, конечно, Treasuries, государственного долга. Дорогая нефть, объясняет эксперт, может по сути похоронить весь потенциал роста американской экономики и, что немаловажно, политические амбиции Трампа.

Будут ли участники сделки ОПЕК+ в экстренном порядке повышать квоты для спасения американской экономики с учетом того, что большинство стран-экспортеров - это страны развивающиеся, страдающие от оттока капитала в пользу США? Нет, не будут, полагает Илья Жарский. Однако надо понимать, что чрезмерно высокие цены могут привести в среднесрочной перспективе к снижению потребления в странах-импортерах. Это риски, которые необходимо учитывать и которые, надо полагать, будут учтены при рассмотрении дальнейшей стратегии ОПЕК. Не исключено, говорит аналитик, что объем предложения будет повышен, но случится это не ранее ноября, когда члены картеля соберутся в очередной раз. Так что время для укрепления у рубля, с учетом продления моратория на закупки в рамках бюджетного правила до конца года, есть.