В ЦБ объяснили, почему укрепляется рубль

Укреплению рубля способствовал комплекс факторов, в том числе действия ЦБ и динамика мировых цен на нефть, заявила во вторник первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Во-первых, мы видим на всех рынках emerging market укрепление и в целом удешевление доллара — это первый фактор. Во-вторых, я думаю, наше решение ( приостановить покупку валюты до конца 2018 года - ред.) способствовало снижению волатильности. В-третьих, какое-то влияние оказала цена на нефть. Безусловно, это нельзя все полностью списать на цену нефти", — приводит слова Юдаевой РИА Новости.

Курс доллара во вторник продолжает снижаться к рублю на Московской бирже. Дорожающая нефть в отсутствие геополитического негатива и словесные интервенции поддерживают курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.29 мск снижался на 8 копеек, до 65,75 рубля, курс евро повышался на 10 копеек и равнялся 77,47 рубля.

Рубль с 10 сентября вырос уже на 7,5% к доллару и на 6,2% к евро, которые во вторник обновили минимумы с 8 и 21 августа соответственно — 65,64 рубля и 77,14 рубля.

Ранее Минфин объяснил укрепление курса рубля к доллару стабилизацией на развивающихся рынках и действиями Банка России на валютном рынке. Об этом заявил замминистра финансов России Владимир Колычев.

"Естественно, рубль и Россия не в вакууме находятся, конечно, они с оглядкой на эти процессы торговались", - сказал Колычев.

Также Колычев отметил, что рублю помогли стабилизироваться меры Банка России по обеспечению финансовой стабильности и снижению волатильности на финансовом рынке.

С 14 сентября ЦБ принял решение не покупать валюту для Минфина до конца 2018 года. Кроме того, Банк России на заседании 14 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 7,25% до 7,5%.