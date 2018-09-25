Цена на нефть достигла максимума с 2014 года

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила отметку в $81 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Сообщается, что ноябрьский фьючерс на бирже в Лондоне подорожал на 3,4%, достигнув $81,43 доллара. Последний раз сырье достигало таких показателей в ноябре 2014 года.

Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов прибавила 1,14% до $ 71,89 за баррель. Отмечается, что цены не нефть выросли на новостях по итогам заседания в Алжире. Напомним, что участники министерского комитета ОПЕК+ оказались пойти навстречу США по вопросу увеличения добычи нефти.

Ранее, Дональд Трамп также заявил, что «монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены» и прекратить «манипуляции» на рынке нефти.