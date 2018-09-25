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Москва, 25.09.2018

Ученые раскрыли секрет одной из самых известных оптических иллюзий

«Expert Online» 2018
  • Ученые раскрыли секрет одной из самых известных оптических иллюзий
Фото: Public Domain

Ученые Австралии раскрыли секрет самой известной оптической иллюзии «Моя жена и моя теща», сообщает журнал Scientific Reports итоги исследования.

Эксперты сообщают, что с помощью опроса выяснилось, что восприятие картины зависит от возраста смотрящего на изображение, в котором в одном лице заключены молодая женщина, стоящая вполоборота, и профиль пожилой дамы.

Исследователи установили, что люди моложе 30 лет чаще видят на картине молодую женщину, а более старшее поколение -  пожилую даму. Уточняется, что в эксперименте приняли участие 666 человек в возрасте от 18 до 68 лет из 22 стран мира.

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