«Второй второй» тур принес победы вторым

По итогам второго тура губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области 23 сентября победителями стали представители оппозиции, оба — члены ЛДПР. Они отставали в первом туре от «главных» кандидатов, занимавших губернаторские кресла, но в итоге вышли вперед. На ходе выборов, очевидно, сказалось то, что этот второй тур стал «дважды вторым», то есть, следующим по времени за первым из всех вторых туров, который прошел неделей раньше в Приморье и завершился отменой результатов.

Сергею Фургалу удалось взять реванш за поражение, которое он потерпел 5 лет назад. Тогда кандидат от ЛДПР набрал на выборах губернатора лишь немногим больше 19% голосов, в то время как Вячеслава Шпорта поддержали свыше 63% пришедших на избирательные участки жителей края.

23 сентября 2018 года ситуация сложилась прямо противоположным образом. Сергею Фургалу отдали свои голоса более 69% избирателей, в то время как действующего губернатора поддержали лишь около 28%. Кандидат от ЛДПР сумел добиться победы на фоне существенного роста явки избирателей (по сравнению с первых туром выборов этот показатель увеличился на 11%).

Одновременно Владимир Сипягин, однопартиец Фургала, сумел обойти в электоральной гонке Светлану Орлову. На выборах губернатора Владимирской области глава региона смогла набрать 37% голосов (в первом туре 36,4%), в то время как выбор в пользу ее оппонента (в первом туре набравшего 31,1%) сделали 57% избирателей. Как и в случае Хабаровского края, был зафиксирован рост электоральной активности жителей региона (явка выросла более чем на 5%). Оба кандидата шли вторыми, но в итоге стали первыми.

Хабаровская область

На заре политической карьеры Шпорта им был накоплен достаточно богатый опыт в качестве публичного лица. В 1999 г. он сумел выиграть выборы в Госдуму по одномандатному округу, собрав почти половину голосов избирателей. В 2003 г. будущий губернатор повторил свой успех, вновь победив на «думских» выборах в качестве одномандатника. Однако впоследствии Шпорт эволюционировал преимущественно в качестве профессионального управленца. В результате его потенциал как публичного политика не был реализован. Более того, произошел своеобразный «откат» на прежние позиции.

Это наглядно проявилось в ходе подготовки ко второму туру выборов. У Шпорта были шансы выровнять шансы на победу, вернувшись к амплуа публичного политика. Он мог обратиться к избирателям с ярким эмоциональным посланием, тем самым вступив в борьбу на поле идеологии. Однако губернатор предпочел использовать политтехнологическую ловушку, обратившись к Фургалу с предложением сделать его своим первым заместителем в случае победы. Ответная реакция кандидата от ЛДПР действительно могла стать роковой для Фургала. Однако ряд резких заявлений от лица Владимира Жириновского и протестный характер голосования нивелировали соответствующие риски.

Не совсем удачным было и решение позиционировать действующего губернатора в качестве «героя 2013 года». Поразившее тогда регион стихийное бедствие оставило глубокий след в памяти жителей края, в отличие от усилий регионального руководства по борьбе с наводнением. Неблагоприятно на восприятие этого элемента образа губернатора повлияла память о недавних последствиях паводка. Несмотря на отчеты представителей власти об успешно проведенных мероприятиях по предупреждению наводнений, уже в июле 2018 г. немалая часть Хабаровска ушла под воду.

Медийным поражением для Вячеслава Шпорта обернулась его внешне успешная встреча с Владимиром Путиным. Глава Хабаровского края отчитался о достигнутых результатах, в числе которых был озвучен высокий уровень зарплат бюджетников. Шпорт оперировал привычным для бюрократического уха термином «средняя зарплата». Сам губернатор подчеркнул, что между этим показателем и реальным заработком конкретных работников существуют большие отличия. Однако в итоге жители края все равно обвинили Шпорта в попытках лакировки действительности.

Против действующего губернатора сыграла также память о коррупционных скандалах в его окружении. Уголовные дела и в отношении Владимира Быченко (бывшего министра промышленности края), Александра Кацубы (экс-министра финансов), Андрея Скоморохова (прежде – министр строительства), Александра Витько (в прошлом – глава минздрава), Виктора Чудова (ранее являлся заместителем главы правительства, а затем возглавлял заксобрание края) негативно отразились на имидже Шпорта. Последний сумел подправить ситуацию, сместив нескольких непопулярных чиновников. Так, со своей должностью попрощался Андрей Климов – глава Комсомольска-на-Амуре. Однако глобально изменить ситуацию эти меры, естественно, не позволили.

Определенные проблемы для Шпорта породил курс на ужесточение контроля над органами местного самоуправления. В частности, в каждом из муниципалитетов были созданы должности полномочных представителей губернатора. Сокращение автономии местных элит естественным образом породило волну недовольства с их стороны, что не лучшим образом отразилось на электоральных результатах главы региона.

Против губернатора сыграло и то, что он не сумел достичь компромисса с местным отделением КПРФ в промежутке между турами выборов. В результате соратники Геннадия Зюганова активно агитировали против кандидатуры Шпорта, тем самым укрепляя позиции Фургала.

Не совсем продуманными были и изменения в структуре аппарата краевого правительства. Вячеслав Шпорт сформировал множество подразделений, обладающих узкой специализацией. Естественным следствием этого стало появление у него большого числа заместителей (их число достигло 18). Его оппонент использовал это как повод для обвинений в «раздувании бюрократического аппарата».

Хотя многие эксперты и именовали Фургала «ноунеймом», нельзя забывать, что на уровне региона и сопредельных территорий его семья достаточно известна и обладает некоторым влиянием. Один из братьев кандидата от ЛДПР является членом заксобрания Хабаровского края, второй – депутатом регионального парламента Амурской области, третий – муниципальным депутатом в городе Зея. Разветвленные связи политического клана Фургалов стали пускай не главным, но значимым фактором в рамках противоборства двух кандидатов. Вероятнее всего, команда Вячеслава Шпорта недооценила значение этого, что в итоге стало преимуществом для кандидата от ЛДПР.

И Вячеслав Шпорт, и Сергей Фургал являются местными уроженцами. В отличие от выборов в Приморье, на голосование в Хабаровском крае не влиял столь значимый фактор, как противопоставление кандидата-«варяга» земляку, претендующему на пост губернатора. Впрочем, полностью исключить из кампании фактор регионального патриотизма не удалось. Против действующего губернатора сыграло то, что его дети живут и работают в Москве. На фоне подчеркнутой «укорененности» клана Фургалов в дальневосточной почве это лишило Шпорта нескольких очков в глазах избирателей.

Определенный эффект на ход выборов оказала отмена результатов голосования в Приморском крае и отказ Виктора Зимина от претензий на пост главы Хакасии. Эти события способствовали мобилизации протестного электората, укрепили его в веру в возможность победы, что в итоге привело к росту явки противников Вячеслава Шпорта.

Нарушения и фейк-ньюс в Хабаровском крае

Накануне дня голосования глава ЦИК РФ Элла Памфилова обратилась к представителям региональных избиркомов, призвав их не поддаваться давлению со стороны кандидатов. О посягательствах такого рода руководитель Центризбиркома просила немедленно сообщать на «горячую линию» ЦИК.

«День тишины» был также отмечен первыми значимыми нарушениями. В социальных сетях был распространен агитационный ролик. На видеозаписи человек, похожий на одного из депутатов Госдумы, призвал жителей края поддержать кандидатуру Сергея Фургала. Произошедшее стало поводом для обращения в прокуратуру со стороны избирательной комиссии края.

Одновременно в поле зрения регионального избиркома попали нарушения, допущенные КПРФ. На митингах против повышения пенсионного возраста, прошедших в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, активно распространялись агитматериалы, направленные против Вячеслава Шпорта.

Однако обвинения в нарушениях, зафиксированных накануне выборов, были лишь слабым всплеском по сравнению с потоком жалоб, поступивших в день голосования. Уже к 11:00 в краевой избирком было направлено около 50 обращений. от представителей ЛДПР. По большей части они сводились к обвинениям в нарушении тайного характера голосования. Одновременно избирательная комиссия получила 19 жалоб из штаба Вячеслава Шпорта. Стороны обменялись претензиями относительно якобы имевших место подкупа избирателей, принуждения к голосованию, подвоза и подкупа избирателей, а также незаконной агитации.

К 13:00 в региональные органы МВД поступило 17 сообщений о нарушениях в ходе выборов. Правоохранителей известили о вбросе 36 бюллетеней на 124-м участке в Хабаровске. Эта информация подтвердилась, в результате чего результаты голосования на этом участке были аннулированы.

Представители администрации сразу нескольких муниципалитетов заявили о давлении, якобы оказанном на них Сергеем Фургалом. В частности, об этом сообщили глава района имени Лазо Владимир Сорокин. По утверждению последнего, давление осуществлялось в форме обещания направить в «компетентные органы» заявление о фальсификациях, якобы допущенных на подотчетной ему территории при содействии самого главы района. Об аналогичных претензиях со стороны Фургала сообщили также представители Александра Соколова (бывшего мэра Хабаровска, согласившегося войти в состав краевого правительства в случае победы Вячеслава Шпорта) и Игоря Касаткина (первого заместителя главы Комсомольского района).

Сходные обвинения были озвучены и в адрес депутата Госдумы от ЛДПР Александра Шерина, который, по данным СМИ, пытался оказать давление на главу Железнодорожного района г. Хабаровск Дениса Андреева.

Со стороны представителей ЛДПР были озвучены претензии относительно того, что их однопартийцев, имеющих статус наблюдателей и членов УИК, якобы не допускают на избирательные участки. Впоследствии выяснилось, что в поданных на участки списках наблюдателей были указаны фамилии других людей. В итоге наблюдателей от ЛДПР все же допустили на участки, когда они предъявили документы членов УИК с правом совещательного голоса.

Наблюдателями были выявлены несколько случаев распространения фейковой информации о допущенных нарушениях. Так, в социальных сетях появился видеоролик, якобы фиксировавший факт вброса бюллетеней. Проверка показала, что видео было загружено в сеть еще 21 сентября, за 2 дня до выборов.

Снимки впервые голосующих солдат, сделанные для армейской стенгазеты (бюллетень при этом был повернут обратной стороной, по согласованию с председателем комиссии), выдавались за подтверждение контроля командования за голосованием военнослужащих.

В сети было опубликовано сообщение, что на избирательном участке в селе Гайровон наблюдается «активный подвоз избирателей». Результаты проверки показали, что указанное село находится на территории другого региона – в Приморье.

Элемент комизма в происходящее привнес официальный пресс-релиз фракции ЛДПР в Госдуме. После публикации первых результатов обработки протоколов (согласно которым действующий губернатор заметно обогнал Фургала по числу голосов), соратники Владимира Жириновского заявили о том, что не признают результаты выборов в Хабаровском крае в связи с многочисленными нарушениями. В свете последовавших новостей о росте электоральных результатов Сергея Фургала этот демарш приобрел почти юмористический оттенок.

Владимирская область

Когда Светлана Орлова в первый раз претендовала на должность губернатора Владимирской области, на ее стороне был эффект новизны. «Медовый месяц» с избирателями во многом обеспечил ей поддержку жителей региона. Однако в ходе нынешних выборов Орлова была лишена этого ресурса, и ей пришлось ответить на немалое число неприятных вопросов со стороны общественности.

На положении действующего губернатора негативно отразилось недовольство жителей, порожденное ухудшением экологической ситуации. Увеличение объемов мусора, завозимого на полигон под Александровым, равно как и планы строительства аналогичного объекта под Киржачом, обрушили рейтинги губернатора на соответствующих территориях.

Серьезный конфликт с бизнес-сообществом породило закрытие ряда торговых центров. После трагедии в Кемерово местные службы МЧС начали крупномасштабные проверки торговых центров на территории региона. В итоге в одном лишь Коврове были закрыты 4 ТЦ, в том числе «Ковров Молл» — крупнейший в регионе.

При поддержке «Ростеха» губернатор открыла в регионе парашютный завод. Но в глазах избирателей это не могло перевесить общих итогов развития промышленности в последние годы. В одном лишь Владимире были закрыты или перемещены 6 крупных предприятий. Закрылисьградообразующие производства в Лакинске, Собинке, Камешкове. Серьезные проблемы испытывает промышленность Вязников и Кольчугино. И хотя абсурдно возлагать ответственность за это только на губернатора, в глазах многих избирателей виновницей произошедшего осталась Светлана Орлова.

«Медвежью услугу» губернатору оказали ее однопартийцы – депутаты Госдумы, приехавшие в регион поддержать главу Владимирщины. Вполне естественно, что большинство вопросов от местных жителей касались не столько губернатора, сколько пенсионной реформы. И так как партийная дисциплина связала единоросам руки в плане ее критики, выступления депутатов в поддержку Орловой превратились скорее в антипропаганду.

Наконец, против губернатора сыграло то, что она не сумела наладить диалог со всеми игроками медиа-сообщества региона. Часть СМИ попали в негласный «черный список», что предопределило их переход на сторону Владимира Сипягина.

Необходимо отдать должное Светлане Орловой: она сумела быстро оправиться от шока первого тура. Вместо «стандартного» набора политтехнологий, которым ее штаб пользовался раньше, был использован принципиально новый ход. Она выпустила эмоциональное обращение к жителям области, в котором признала часть собственных ошибок и анонсировала планы смены политического курса. В случае победы на выборах Орлова пообещала запустить проект «Народное решение», открывший бы для граждан возможность участвовать в принятии решений относительно развития городской среды и системы инфраструктуры. Если это решение и не принесло ей победы, то по крайней мере позволило минимизировать разрыв в числе полученных голосов.

Нарушения и «информационный мусор» во Владимирской области

Хотя голосование во Владимирской области проходило в целом более спокойно, чем в Хабаровском крае, известия о жалобах поступали и из этого региона.

В частности, жители обращались в областной избирком с сообщениями о том, что неустановленные лица якобы проводят скупку голосов в пользу Владимира Сипягина.

В Интернете распространялся ролик, на котором будто бы был зафиксирован факт «подвоза избирателей» на один из участков Владимира. Как впоследствии оказалось, этот же это видео было опубликовано в сети еще 9 сентября под названием «Подвоз избирателей к участку в школе № 19 Иркутска».

Представители партии «Яблоко» не были допущены к работе участковых и территориальных комиссий. В областном избиркоме это объяснили тем, что что «яблочники» получили назначения лишь при подготовке и проведении выборов депутатов заксобрания региона.

Сравнительно небольшое число нарушений, допущенных в ходе выборов в регионе, во многом можно объяснить, в том числе, трехкратным ростом численности наблюдателей (по сравнению с первым туром выборов).

Традиционная социология vs Интернет-исследования?

Прошедшие выборы вновь продемонстрировали тренд к падению репрезентативности данных, полученных в ходе массовых опросов.

Всего за неделю до второго тура во Владимирской области был проведен телефонный опрос (объем выборки – 1000 человек). Согласно его результатам, 41% респондентов готов был поддержать Светлану Орлову, и 37% – Владимира Сипягина. Среди тех, кто точно намеревался прийти на избирательные участки, электоральный рейтинг губернатора составлял 43% (при 38% у Сипягина). Таким образом, разница между реальным и прогнозируемым рейтингом кандидата от ЛДПР составила почти 20%.

В то же время данные Интернет-исследования, проведенного экспертом ПРИСП Арсением Беленьким, оказались близки к реальным показателям. Расхождения составили не более 1 – 2% с учетом испорченных бюллетеней (доля которых колебалась от 2,46% до 5,51%). Изучение контента Глобальной Паутины показало, что Сергея Фургала должны поддержать 72% (реальный результат – 69,57%), Вячеслава Шпорта – 28% (27,97%). Интернет-прогноз указывал на то, что Светлане Орловой достанется 42% голосов (37,46%), а Владимиру Сипягину – 58% (57,03%).

Произошедшее, безусловно, нельзя считать свидетельством скорой смерти традиционных методов исследования «массовой» социологии. Оно лишь указывает на перспективы дальнейшего развития Интернет-исследований, которые должны в обязательном порядке дополнить привычные для социологов формы работы.

Эпилог второго тура

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выступила с заявлением, что, по ее мнению, второй тур губернаторских выборов можно признать состоявшимся. Ее подчиненные на обнаружили нарушений, которые могли быть расценены как основание для отмены итогов выборов. В то же время глава Центризбиркома обратила внимание на беспрецедентный, по ее мнению, уровень «информационного мусора», засорившего медиа накануне и в ходе выборов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил СМИ о договоренностях, достигнутых с ЛДПР относительно создания коалиционных правительств в Хабаровском крае, Владимирской области и, потенциально, Хакасии. Владимир В Жириновский подтвердил факт наличия такого рода соглашений.

И Владимир Сипягин, и Сергей Фургал известили журналистов о том, что уже определились с новым составом региональных правительств, однако не пожелали уточнить детали.

Сергей Фургал заявил о готовности работать в тандеме с Вячеславом Шпортом, однако, в свете договоренностей с КПРФ, это, скорее всего, представляет собой лишь красивый жест. В то же время есть определенные шансы на то, что в обновленном правительстве Владимирской области останутся единоросы. Владимир Сипягин упомянул об этом на пресс-конференции еще накануне выборов.