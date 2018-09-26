Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Экономика
Москва, 26.09.2018

Налоговики приходят не одни

«Expert Online» 2018
  • По налоговым спорам весы все чаще склоняются на сторону ФНС
ИТАР-ТАСС

По налоговым спорам весы все чаще склоняются на сторону ФНС

По данным российских налоговиков, российские суды все чаще удовлетворяют их иски к предпринимателям.

Как заявил начальник правового управления Федеральной налоговой службы Олег Овчар, российские арбитражные суды разрешили в пользу налоговых органов январе-июне 2018 года 66,3% споров, что на 2 п.п. превышает показатель годом ранее. Об этом, как передает Finmarket, представитель регулятора сообщил на форуме «Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен». Впрочем, в целом количество судебных дел по спорам с бизнесом снизилось на 6,4%, до 5783.

Это следствие сочетания факторов, говорит старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин. С одной стороны, за последние годы налоговые органы существенно нарастили компетентность своих специалистов и свои технические возможности анализа больших объемов данных, а также наладили эффективный обмен налоговой информацией с зарубежными органами.

С другой стороны, указывает юрист, суды все чаще занимают профискальную позицию в тех ситуациях, в которых пять-десять лет назад они вынесли бы решение в пользу налогоплательщика. Свою лепту внесло и уничтожение Верховного арбитражного суда, поскольку заступивший на его место в налоговых спорах Верховный суд традиционно был значительно менее либерален.

В качестве одной из причин судебных успехов ФНС управляющий партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев так же называет изменение походов судов к разрешению налоговых споров: не секрет, говорит он, что в судах есть негласное указание о необходимости разрешения споров в пользу бюджета РФ. Многие налогоплательщики, зная о подобной ситуации, сами стараются избегать сомнительного способа оптимизации налогообложения.

Но он так же уверен, что еще одна причина роста количества споров, разрешённых в пользу ФНС РФ, состоит в повышении качества самих налоговых проверок. Проверки все чаще проводятся совместно с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОЭБиПК и ФСБ РФ, отмечает юрист. Наработаны механизм выявления налоговых схем, сформированы подходы в судебной практике в отношении различного рода налоговых  злоупотреблений.

При этом, как считает руководитель Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, сокращение на 6,4% общего количества судебных дел, инициированных налоговой службой, означает, что налоговые органы стали более взвешенно подходить к оценке имеющихся материалов по взиманию налогов с бизнеса. И в случае неочевидности перестали направлять материалы для принятия решения по взысканию налогов в судебном порядке. А увеличение количества выигранных в судах налоговых споров свидетельствует, по его мнению, об улучшении качества работы налоговых служб. Это несомненный плюс, который дает сигналы бизнесу, что не стоит «оптимизировать» налоги неспортивными способами, замечает он.

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: российские власти охладили пыл рубля
      Российские власти охладили пыл рубля
    2. Курс доллара: наступает «момент истины»
      Курс доллара: наступает «момент истины»
    3. Судьбу курса доллара решит всего одно слово
      Судьбу курса доллара решит всего одно слово