Налоговики приходят не одни

По данным российских налоговиков, российские суды все чаще удовлетворяют их иски к предпринимателям.

Как заявил начальник правового управления Федеральной налоговой службы Олег Овчар, российские арбитражные суды разрешили в пользу налоговых органов январе-июне 2018 года 66,3% споров, что на 2 п.п. превышает показатель годом ранее. Об этом, как передает Finmarket, представитель регулятора сообщил на форуме «Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен». Впрочем, в целом количество судебных дел по спорам с бизнесом снизилось на 6,4%, до 5783.

Это следствие сочетания факторов, говорит старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин. С одной стороны, за последние годы налоговые органы существенно нарастили компетентность своих специалистов и свои технические возможности анализа больших объемов данных, а также наладили эффективный обмен налоговой информацией с зарубежными органами.

С другой стороны, указывает юрист, суды все чаще занимают профискальную позицию в тех ситуациях, в которых пять-десять лет назад они вынесли бы решение в пользу налогоплательщика. Свою лепту внесло и уничтожение Верховного арбитражного суда, поскольку заступивший на его место в налоговых спорах Верховный суд традиционно был значительно менее либерален.

В качестве одной из причин судебных успехов ФНС управляющий партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев так же называет изменение походов судов к разрешению налоговых споров: не секрет, говорит он, что в судах есть негласное указание о необходимости разрешения споров в пользу бюджета РФ. Многие налогоплательщики, зная о подобной ситуации, сами стараются избегать сомнительного способа оптимизации налогообложения.

Но он так же уверен, что еще одна причина роста количества споров, разрешённых в пользу ФНС РФ, состоит в повышении качества самих налоговых проверок. Проверки все чаще проводятся совместно с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОЭБиПК и ФСБ РФ, отмечает юрист. Наработаны механизм выявления налоговых схем, сформированы подходы в судебной практике в отношении различного рода налоговых злоупотреблений.

При этом, как считает руководитель Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, сокращение на 6,4% общего количества судебных дел, инициированных налоговой службой, означает, что налоговые органы стали более взвешенно подходить к оценке имеющихся материалов по взиманию налогов с бизнеса. И в случае неочевидности перестали направлять материалы для принятия решения по взысканию налогов в судебном порядке. А увеличение количества выигранных в судах налоговых споров свидетельствует, по его мнению, об улучшении качества работы налоговых служб. Это несомненный плюс, который дает сигналы бизнесу, что не стоит «оптимизировать» налоги неспортивными способами, замечает он.