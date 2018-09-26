Чего нужно ждать от Форума «PRO//Движение.1520»

В октябре компания РЖД организовывает и проводит в Сочи большую отраслевую конференцию под названием «PRO//Движение.1520».

Из названия видно, что с одной стороны организаторы хотели подчеркнуть сохранение традиций «старого» форума «Стратегическое партнерство 1520», наследником которого он является, но с другой- что это другой, новый форум с какими-то иными, более современными форматами мероприятий.

Пока трудно ответить на вопрос – насколько форум будет интересен? Тем более, что различные части аудитории, возможно, ждут от мероприятия разного. Поставщики и потребители какой-то продукции ожидают встреч с контрагентами, грузоотправители и операторы - возможности задать руководству РЖД какие-то вопросы и услышать, как дальше будет развиваться компания РЖД в тех или иных аспектах – от технологических, до нормативно-правовых.

Для отраслевых экспертов, в том числе тех, кто занимается прикладной исследовательской деятельностью в разных сферах железнодорожного транспорта, научно-исследовательской работой в рамках каких либо отраслевых think tanks наибольший интерес представляют даже не реализованные проекты, а то, какие идеи – технологические, управленческие, маркетинговые, регуляторно-правовые – обсуждаются внутри монополии и «на стыке» между корпорацией РЖД и рынком. Как эти идеи изменят порядок и технологию взаимодействия РЖД с рынком (считая рынком не только грузоотправителей, но и регуляторов и общество).

Вообще, форумы бывают двух типов.

Первый – это когда приезжают первые лица компаний и министры правительства, жмут друг другу руки, звучат победные реляции об успехах, звучат лозунги о том, что «жить стало лучше, жить стало веселее». Интеллектуальное значение таких конференций равно нулю. Они не представляют никакой ценности ни интеллектуально, ни профессионально.

Второй тип форумов – это организация круглых столов и сессий по проблемному принципу. Когда выбирается важная спорная тема, которая затрагивает множество участников (условно говоря – от РЖД до потребителей его услуг, от антимонопольного ведомства до органов надзора в сфере транспорта), которая требует совместного решения многих игроков и взаимоувязанных действий, и все участники с самыми разнообразными и зачастую полярно противоположными представлениями о добре и справедливости сходятся на одной сессии, за одним круглым столом, и пытаются совместно разобраться в проблеме и прийти к некоторому консенсусу (или – не прийти, такое тоже бывает).

Хотелось бы, что бы форум был ближе ко второму типу, чем к первому.

Тем более, что есть огромное количество тем и вопросов, которые волнуют общество, но на которые нет полноценного, однозначно понимаемого консенсусного ответа. Нужна ли ВСМ Москва-Казань? Должны ли железнодорожные тарифы поддерживать какие-то отрасли или они должны просто возмещать расходы перевозчика? Обречена ли Россия навсегда на монополию РЖД в перевозочной деятельности или появятся частные перевозчики? Должно ли антимонопольное ведомство вмешиваться в ценообразование на конкурентном рынке, если там, что-то, по мнению ведомства, пошло не так? И вообще- могут ли регуляторы решать – так или не так проходят процессы на свободном рынке? Должны ли грузоотправители оплачивать модернизацию вагоностроения или это всего лишь разновидность грабежа?

Если бы мы жили в архаичном, феодальном обществе, то для ответа на эти вопросы достаточно было бы мнения регуляторов и приставленных к ним двух-трёх экспертов. И мнение общественности и/или рынка никого бы не волновало. Но – нравится нам это или нет – мы уже современное общество и такие вопросы необходимо решать консенсусом всех участников рынка.

И предстоящий форум, надеюсь, будет способствовать настоящей отраслевой дискуссии и, возможно, станет детонатором положительных изменений в отрасли.