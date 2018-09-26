Долг США входит в зону риска

Спрос на казначейские облигации США резко упал. Другие страны со все меньшей охотой покупают американский госдолг.

Американцам мешает рост их экономики

О снижении спроса на американский госдолг говорит целый ряд факторов, пишут «Вести.Экономика». В их числе спрэд между 10-летними treasuries и немецкими бондами, который превышает 2,6 п.п., а также слабый спрос на американские долговые бумаги на аукционе по двухлетним бумагам на (сумму 37 млрд долларов). Итоги размещения оказались очень слабыми - доходность поднялась до 2,829% - максимума с апреля. И особенно очень слабым был спрос на облигации со стороны нерезидентов.

Факторами риска для бумаг является, к примеру, перспектива ужесточения монетарной политики центробанков стран мира, то есть повышение ими ставок и, соответственно, рост привлекательности вложений в финансовые инструменты за пределами США. Другая проблема, как ни странно —уверенный рост экономики США, за которым инвесторы, а это народ особый, угадывают свой риск: ускорение инфляции.

При этом даже зафиксированный упомянутым аукционом рост доходности не помогает доллару. В итоге, все это вызывает у аналитиков опасения по поводу готовности других стран финансировать американские заимствования.

«Мы полагаем, что нынешней компенсации по доходности, которую предлагают США, уже недостаточно для того, чтобы привлечь достаточно иностранных фондов для покрытия потребности США в зарубежном капитале, — полагают валютные стратеги Morgan Stanley. — Доллар должен снизиться, чтобы привлечь международные фонды в США», — утверждают они.

Причинами роста доходности казначейских облигаций США является монетарная политика ФРС и ее отличие от политики ЕЦБ, уверен аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Регулятор в США ужесточает денежно-кредитную политику, так как инфляция уже около цели в 2%, а безработица держится на исторических минимумах ниже 4%. Все это обязывает ФРС реагировать — чтобы не допустить перегрева в экономике — повышением ставки и сокращением баланса, который был увеличен в период проведения количественного смягчения.

Дифференциация по доходностям

У Европейского центрального банка ситуация отличается, так как сохраняется больше рисков для экономики в виде «брекзита», влияния Турции на балансы европейских банков и нового курса правительства Италии. Эти факторы не позволяет ему повышать ставку, отмечает аналитик. Показатели безработицы в ЕС почти в два раза хуже, чем в США, инфляция пока не дошла до цели в 2%, а экономический рост слабее. ЕЦБ заявил, что не повысит ставку, как минимум, до осени 2019 года. Баланс ЕЦБ также пока не сокращается, тогда как баланс ФРС снизился почти на 5% с начала года. Таким образом, разница между ставками увеличивается в силу более быстрого темпа повышения ставок и сокращения баланса центрального банка США.

По прогнозам ИК «Фридом Финанс», в 2019 году ставка в США может достигнуть 3%, в то время как в Европе вряд ли превысит 0,5%. Таким образом, процентный дифференциал будет увеличиваться, а за ним — и разница доходностей между германскими и американскими государственными облигациями. По «десятилеткам» в течение года возможен рост спрэда и до 3%.

Денежный ветер с Востока

Действительно, признает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, тенденция к сокращению объемов вложений в долговые бумаги США в последнее время набирает обороты. При этом пока не ясно, будет ли это краткосрочным явлением или перейдет в более опасную плоскость. Дело в том, объясняет аналитик, что самые активные держатели американского долга, такие как Китай и Япония, стали снижать свои аппетиты и пока не собираются сбавлять темп. Но если с Китаем все вполне понятно, то поведение японских игроков вызывает больше вопросов.

Так, эта страна, вторая по уровню вложений в обязательства США, а это около 1 трлн долларов, еще в феврале «скинула» более 36,6 млрд долл. А всего, примерно за год, Страна восходящего солнца избавилась от долговых обязательств США на сумму 72 млрд долларов, или от 7% от всей принадлежавшей ей суммы обязательств. При этом Китай также планирует скинуть часть американских долговых обязательств, поменяв их в своих резервах на европейскую валюту, и это вряд ли можно расценивать как блеф, учитывая напряженную атмосферу вокруг переговоров в рамках ВТО.

Что же происходит на этом рынке и стоит ли США так опасаться? Скорее такое поведение игроков вызвано столь агрессивной политикой США в отношении других стран, а также действиями американских финансовых ведомств, считает Алексей Антонов. В частности, смена риторики ФРС по вопросу ставки влияет на позицию доллара что в сложившихся условиях не привлекает инвесторов, а отталкивает их.

Таким образом, заключает эксперт, американская валюта стала постепенно терять статус единственной надежной резервной валюты и теперь крепкий доллар – это не тот основной аргумент, который определяет решение инвесторов. Из-за смещения центра интересов пока выгоднее и интереснее вкладываться в рисковые активы, и если тенденция с позицией доллара не изменится, то из американского долгового сектора отток может продолжиться.