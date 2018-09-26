Курс доллара начало трясти после решения ФРС

Курс доллара начал снижаться в среду после ожидаемого повышения процентной ставки ФРС. Однако после комментариев главы регулятора Джерома Пауэлла перешел к росту, а затем снова к снижению. Об этом сообщает Рейтер.

ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25 п.п. и прогнозы темпов экономического роста в этом и следующем году. Глава Федрезерва обозначил при этом конец "эпохи стимулов".

После решения индекс доллара против шести основных валют, сначала снизился на 0,13% до 93,981, что является самым низким уровнем среды. Позже он отыграл потери и вернулся на прежний уровень. Однако затем курс доллара снова перешел к снижению. Рынки восприняли в целом комментарии ФРС как умеренно жесткие. Накануне звучали прогнозы, что регулятор обозначит более агрессивные планы.

«В настоящее время консенсус заключается в том, что ФРС продолжит повышать ставки на 0,25 п.п., но эскалация торговой войны с Китаем может заставить власти ФРС приостановить этот процесс», - объяснил управляющий директор FX стратегии в BK Asset Management в Нью-Йорке Борис Шлоссберг.

Курс рубля отреагировал на повышение ставки ФРС США умеренным укреплением к основным мировым валютам.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 21.30 мск снижался на 6 копеек — до 65,84 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 77,43 рубля, сообщает ПРАЙМ. До сообщений из США основные мировые валюты слабо колебались к рублю около уровней предыдущего закрытия.

ФРС США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых.