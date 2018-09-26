Эксперт: США готовят новый пакет санкций, обвиняя Россию в угрозе их суверенитету

Заявления министра обороны США Джеймса Мэттиса о первостепенной угрозе российского ядерного оружия, не что иное, как подготовка почвы к новым санкциям против России, уверен член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Об этом он заявил в беседе с RT.

Эксперт подчеркнул, что речь Трампа в ООН подала определенные сигналы для начала нанесения новых ударов по «неприятелям США».

«Трамп говорил об американском суверенитете, который так надо отстаивать. Как раз в этом контексте говорит и Мэттис, что есть страна, у которой есть ядерный потенциал, который может уничтожить суверенитет США», — отметил Судаков, который уверен, что это заявление положит основу для объявления новых антироссийских санкций.

«По большому счёту это говорится для того, чтобы создать новый образ своего врага, более жёсткий, начать раскрутку нового сценария, за что ещё можно ввести санкции против России», - продолжил эксперт.

Он уверен, что предприятия ВПК и ядерной сферы России, которые еще не попали под санкции, «абсолютно точно попадут под них».

Также военный считает, что таким образом, Трамп готовится к ноябрьским выборам в конгресс, давая понять американскому избирателю, что он «не отходит от политики, которую он провозгласил: Америка прежде всего, делаем все доброе для Америки».