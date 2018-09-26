России присвоен нефтяной рейтинг

Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело в сторону повышения прогнозы темпов роста российской экономики. Это хорошая новость на фоне санкционного мрака, который норовит все больше сгуститься. Как бы то ни было, отмечает аналитик, максимальные оценки роста экономики России на ближайший период не превышают двух процентов, в то время как должна она расти в среднем на 5.5%.

В Fitch еле сдерживаются

Как заявил ведущий аналитик международного рейтингового агентства Fitch Эрик Ариспе, агентство пересмотрело в сторону повышения прогнозы роста российской экономки: с августовской оценки 1,8% до 2% в 2018 году. При этом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитика, показатель снизится в 2019-м до 1,5%. В 2020 году положение вновь выровняется — рост составит 1,9%. При этом, по словам Ариспе, у РФ так же «сильный кредитный рейтинг».

«Но что нас удерживает от повышения рейтинга России, хотя мы считаем российскую экономику достаточно сильной? Это санкции. Тот прогресс, которого смогла достичь Россия по другим направлениям, может быть разрушен»,— сообщил аналитик по итогам его выступления на ежегодной конференции Fitch. Между тем, еще в августе агентство сохранило рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом, ожидая заметного ухудшения ситуации в экономике.

Тем временем, коллеги агентства из другой крупной компании, Moody`s, давали более позитивные оценки ситуации в России еще в августе. Они писали, что ограничительные меры США, введенные против Москвы из-за «дела Скрипалей», не приведут к серьезным последствиям для экономики. Эти санкции, по мнению агентства, имеют ограниченный масштаб и во многом дублируют предыдущие аналогичные меры Вашингтона.

Нефтяной рейтинг России

Пересмотр оценок агентством Fitch, очевидно, связан с ростом цены на нефть, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Цена на нефть с начала года выросла более чем на 30% в долларовом выражении, с 62 до 82 долларов за баррель. Доля нефтегазовых доходов в бюджете около 40%, а в структуре ВВП добыча полезных ископаемых занимает одно из ведущих мест (с долей более 11%). Это, безусловно, накладывает отпечаток на динамику ВВП, в частности, в августе нефтегазовый сектор был в числе лидеров по динамике, объем производства вырос на 3,4% в годовом выражении.

Поскольку маловероятно, что до конца года цена барреля марки Urals сильно упадет по сравнению с текущим уровнем 67,91 доллара за баррель, то очевидно, что рост ВВП в этом году никто не ставит под сомнение. А с учетом того, что средняя цена, вероятнее всего, за оставшиеся три месяца вырастет еще на 5-10%, то прирост ВВП по итогам года составит 2,0-2,2%, прогнозирует аналитик.

Он отмечает, что прогнозы, сделанные, когда нефть торговалась в диапазоне 50-60 долл./барр., были консервативными, поскольку никто не ожидал резкого роста цены на нефть. В связи с этим сейчас пересматривается прогноз не только российской, но и мировой экономики, ожидается, что она вырастет на 3,9% в этом году, что на 0,2 п.п. больше, чем предполагал ВБ. Новость, безусловно, позитивная, полагает Георгий Ващенко, так как Россия в этом году может догнать по темпам роста еврозону, однако, на будущий год ожидания пока, по-прежнему, консервативные: рост ВВП не превысит 1,7%, а консенсус находится в районе 1,5 п.п.

Непрогнозируемые опасности

Оценки рейтинговых агентств субъективны и основываются на прошлых данных, они линейны и обычно являются простой экстраполяцией предыдущих значений показателя, экстраполяцией некой финансовой модели, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Экономика и жизнь, напротив, нелинейны, наибольшее влияние на них оказывают события, которые непредсказуемы, возникают внезапно, перекрывают по своему влиянию все предыдущие события. Обычно это называют кризисом, и еще ни одно агентство не назвало дату следующего кризиса.

По мнению аналитика, пересмотр модели связан с какими-то перестановками в аналитической команде агентства, то есть новые субъективные точки зрения на линейный экономический рост в России пришли на смену старым, но это все равно не отражает будущих событий, которые будут нелинейны и всех удивят. И, считает Алексей Антонов, никто в полной мере не осознает, какое влияние на экономику может оказать запрет для госбанков на операции в долларах, как это может резко поднять курс наличного доллара к рублю, создать ажиотаж в обменных пунктах и так далее.

Еще более непредсказуемой является дальнейшая санкционная политика развитых стран против России, ведь могут быть такие санкции, которые даже не пришли в голову конгрессменам, но еще придут. С точки зрения потенциального инвестора, который выбирает страну для вложения своего капитала, Россия является доходным, но высокорискованным регионом, где можно потерять часть капитала за счет внезапной девальвации рубля, можно потерять даже весь капитал в ходе какой-нибудь внезапной национализации, опасается Алексей Антонов. Взамен этого мировой рынок предлагает вкладывать капитал в US Treasuries, по которым можно получить 2.8-2.9% годовой доходности в долларах, против 8-9% рублевой доходности в ОФЗ.

Инвестор, считает аналитик, скорее выберет долларовую доходность, так как экономика США сейчас на подъеме, доллар укрепляется, но будут и те, кто выберет риски развивающейся страны. Вторых будет намного меньше, именно поэтому оценки роста ВВП колеблются возле 1 — 1.5%, при сильном оптимизме доходят до 2%, но все равно очень низки: развивающаяся страна, подобная России, должна расти в год в среднем на 5.5%, чтобы шагать в ногу с другими развивающимися странами.