Комплекс за вину: как ответит Израиль на передачу Сирии С-300?

Москва пересматривает соглашения с Иерусалимом по Сирии и передает сирийцам комплекс ПВО С-300. Реакцией Израиля стала смесь шока, бравады и неуверенности в том, что дальше с этим делать.

Военно-дипломатический кризис между Россией и Израилем переходит на новый уровень. Кремль не удовлетворил и в какой-то степени даже разочаровал израильский отчет о трагедии, который в Москву лично привез глава израильских ВВС Амикам Норкин. Судя по всему, данные, озвученные в нем, серьезно расходились с информацией, которая была у российской стороны. И после того, как Израиль отказался признавать свою вину (или значительную часть своей вины) в трагедии с российском Ил-20, Москва решила приступать к реализации тех самых ответных мер, «которые все увидят».

В министерстве обороны России заявили, что в течение двух недель Сирия получит российские комплексы С-300. Которые, вкупе с новыми системами радиоэлектронной борьбы, с большой долей вероятности охладят горячие головы в израильском руководстве. При этом Кремль еще оставляет пространство для голов холодных: в России дали понять, что продолжают ожидать израильских извинений, пусть даже и в формулировке «это вина отдельного командира».

С упорством, достойным лучшего применения

Судя по реакции из Иерусалима, извинений пока не последует. Израильское руководство упорно отрицает свою вину. «Вся эта история высосана из пальца, чтобы скрыть провал сирийских и российских военных, обслуживающих батареи ПВО. Да и минобороны РФ проще выдумать эту историю, нежели отвечать за нее перед верховным главнокомандующим», — говорит израильский военный обозреватель Рон Бен-Ишай. Версию «обвинений для внутреннего потребления» поддерживает и старший научный сотрудник американского Атлантического совета Аарон Стайн , а также многие другие западные эксперты.

Понять упорство израильтян, в принципе, можно. Израиль привык общаться «на отбой» со всем внешним миром (кроме США), ибо все равно никому ничего не докажешь по тому же палестинскому вопросу.

Однако чего нельзя понять, так это весьма, мягко говоря, невежливого поведения Иерусалима в отношение страны, которая не накладывает санкции на Израиль за срыв палестинцами мирного процесса (как делает Европа), не призывает к эмбарго товаров, произведенных в израильских поселениях (как делает Европа) и всегда была готова учитывать израильские интересы в Сирии (что не готовы делать ни Иран, ни Турция). Так, неофициальная, но доведенная до общественности позиция ЦАХАЛ заключается в том, что «у нас есть доказательства вранья русских, но мы их не предоставим, поскольку не хотим позорить Москву».

В целом, в Израиле уверены, что дело просто можно будет спустить на тормозах. «Политикам не хочется обострять конфликт с Россией. Скорее всего, правительство и минобороны просто проигнорируют этот отчет — благо сейчас в Израиле праздники, а к их завершению острота пройдет, — уверен Рон Бен-Ишай.— Скорее всего, через несколько месяцев ситуация вернется в прежнее русло. За это время и россиянам предстоит много о чем подумать».

Две недели на раздумье

Однако думать, по всей видимости, придется Израилю, Если в течение ближайших нескольких недель Иерусалим не найдет способ извиниться и загладить вину, то Россия вынуждена будет передать сирийцам системы С-300, которые серьезно усложнят ему жизнь.

Да, израильские аналитики храбрятся. Они уже обсуждают возможности ликвидации системы, прежде всего через массированный авиаудар. И уверены в том, что сама по себе уязвимость системы, возможно, вынудит Москву не поставлять комплексы. «Придут С-300 — я не думаю, что они нам сильно помешают. Они просто докажут свою никчёмность, как доказывают те системы, которые существуют сегодня. Нам бы не хотелось позорить Россию, так как я думаю, что наши лётчики справятся и с С-300 тоже, — говорит бывший консул Израиля в Москве Алекс Векслер. — Вряд ли Россия должна поставлять эти системы, я думаю, она в последний момент остановится. Потому что, когда станет понятна их никчёмность, у России их больше никто не будет покупать». Риторика, надо заметитьЮ довольно-таки жалкая.

Проблема в том, что в возможность Иерусалима уничтожить эти системы Москва не особо верит. Как и в готовность пойти на такой шаг. Поэтому, скорее всего, системы будут поставлены и развернуты, и если они будут работать по израильским целям (а разворачивание систем и их работа против Израиля — не одно и то же), то, по словам израильского военного обозревателя Амоса Хареля, Израилю придется дважды подумать, прежде чем наносить удар по Сирии.

Не на таких напали

Сейчас израильтяне пытаются использовать альтернативные извинениям линии поведения – например, организовать серьезное международное давление на Россию и призвать ее к ответственности. Так, Нетаньяху уже заявил Путину о том, что передача столь передовых систем в столь безответственные руки увеличит риски в регионе. «Поставка С-300 усугубляет опасность, исходящую от непрофессиональных сирийских ракетчиков, в первую очередь, для ВВС России, для ВВС Израиля, США и коалиции, а также для гражданской авиации», — поясняет бывший глава израильской военной разведки АМАН Амос Ядлин.

Вероятно, Иерусалим обратится за помощью к Вашингтону — Нетаньяху собирается обсудить вопрос с Трампом на полях Генассамблеи ООН. Собственно, помощь Израиль уже получил: советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон грозно заявил, что действия Москвы серьезно дестабилизируют ситуацию, тогда как «у Израиля есть законное право на самооборону от агрессивного поведения Ирана». А госсекретарь США Майк Помпео пообещал обсудить вопрос поставок с российскими коллегами на полях Генассамблеи ООН.

Однако Москва настроена решительно, и уверяет, что имеет все основания для такой поставки. Ведь С-300 – это оборонительная система. Ее цель – не нападение на Израиль, а защита сирийской территории от израильских атак. Не будет атак – не будет проблем. Но, пока возможны иные варианты – если, конечно, израильское руководство поймет, что не стоит из-за собственной гордыни ссориться с государством, из сотрудничества с которым можно извлечь немало пользы.