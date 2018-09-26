Макрон обвинил Трампа в отсутствии логики

В ответ на требование президента США Дональда Трампа снизить цену на нефть, его коллега Эмманюэль Макрон напомнил, что цена на «черное золото» подскочила после введения США санкции против Ирана. Президент Франции предложил Трампу следовать логике до конца, сообщает Reuters.

«Если он дойдет до логического конца своих рассуждений, он увидит, что возможность Ирана торговать своей нефтью благоприятно влияет на ее цену», —сообщил Макрон на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава Франции подчеркнул, что продажа иранской нефти это «хорошо для мира и мировых цен на нефть».

«В противном случае возникает логический тупик, на который у меня нет ответа. Это экономическая реальность: спрос и предложение», — продолжил Макрон.

Ранее Трамп неоднократно требовал от ОПЕК снизить цену на нефть. В последний раз с подобным призывом он обратился 25 сентября с трибуны Генассамблеи ООН, подчеркнув, что США «не будут больше смиряться с этими ужасными ценами».

Напомним, 24 сентября цены на нефть Brent достигли максимуму с 2014 года, превысив $81 за баррель. Скачку предшествовало заявление по итогам прошедшей в Алжире встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в котором Саудовская Аравия, лидер картеля, и ее крупнейший союзник Россия исключили увеличение добычи нефти в ближайшее время.