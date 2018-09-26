Микрокредитование: виды и особенности

В каких случаях заемщику целесообразно воспользоваться возможностями микрокредитования

В настоящее время почти любой взрослый человек может взять взаймы десять-тридцать тысяч рублей, для этого надо только ознакомиться с нюансами оказания данной услуги. Оформлять займ онлайн нуждающимся в денежных средствах людям целесообразно в следующих ситуациях:

в случае отсутствия у заемщика доступа к традиционным банковским услугам;

при несоответствии потребностей заемщика условиям, предлагаемым банками (банковские организации обычно предлагают брать достаточно крупные кредиты на продолжительные сроки);

при отсутствии у остро нуждающегося в деньгах заемщика времени на оформление банковского кредита.

Характерные особенности микрозаймов

Разные микрофинансовые организации предлагают различные кредитные программы, однако все они объединяются общими принципами, перечисленными ниже.

Быстрота принятия решения – обычно МФО сообщает свое решение относительно поданной потенциальным заемщиком заявки спустя тридцать минут при первом обращении в нее. При повторном обращении эта процедура занимает еще меньше времени, поскольку заполненная анкета клиента уже содержится в базе.

Отсутствие необходимости в залоговом обеспечении – обычно выдача микрозаймов осуществляется без залога.

Минимум формальностей – обычно заемщику необходимо предъявить только свой паспорт, в некоторых случаях, когда требуется второй документ, заемщик может выбрать его из обширного перечня, утвержденного МФО.

Нецелевой характер займа – МФО, выдающие микрокредиты, не контролируют направление использования этих денег клиентами.

Удобство схемы возврата – наряду с традиционным аннуитетом, микрозаем можно погасить одним платежом в самом конце срока.

Достоинства и недостатки микрокредитования

Высокая популярность микрокредитования обусловлена целым рядом присущих ему достоинств, в том числе:

«безразличие» кредитора к источникам доходов клиентов;

отсутствие необходимости в поручительстве;

лояльность МФО к кредитной истории заемщика.

Что касается минусов микрозаймов, то главный из них состоит в дороговизне. При использовании данной формы кредитования заемщики вынуждены выплачивать очень высокие проценты. Если для обычных кредитов процентные ставки обычно приводятся в годовом исчислении, то для микрозаймов МФО указывают их в недельном или в суточном исчислении. Поэтому небольшая, на первый взгляд, процентная ставка на уровне 1-2% в сутки в пересчете на годовые проценты составляет 365–730%. Однако в связи с тем, что микрозаймы выдаются на короткие сроки, в абсолютном выражении клиенты несут не слишком большие расходы. По этой причине микрозаймами часто пользуются частные предприниматели, занимающиеся бизнесом с очень коротким сроком оборота капитала. Например, взял микрозаем для закупки товаров, продал их за две недели и после получения прибыли немедленно погасил долг.

Отличительные особенности банковского микрокредитования

Наряду с микрофинансовыми организациями, в последнее время выдавать микрозаймы начали многие банки. Хотя этот вид заработка связан с повышенными рисками, банковские учреждения учитывают перспективность развития данного бизнеса. Существенное преимущество банковского микрокредитования перед МФО заключается в более низких процентных ставках. Однако для получения микрокредита в банках требуется потратить значительно больше времени, чем в МФО, поскольку для них это не полностью профильный вид бизнеса. Вдобавок в банке, помимо паспорта, требуют справку, подтверждающую официальный доход заемщика. Эти обстоятельства сводят на нет указанное выше преимущество банковских микрозаймов, поскольку микрофинансовые организации специализируются исключительно на микрокредитовании, и процедура оформления договорных отношений с клиентами у них практически автоматизирована.

Немаловажно и то, что целевая аудитория предоставляемых микрофинансовыми организациями услуг значительно шире целевой аудитории банковских учреждений, так как МФО готовы выдать деньги многим людям с испорченной кредитной историей, не имеющим шанса на положительное решение по поводу выдачи микрозайма в банке.