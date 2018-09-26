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Москва, 26.09.2018

Порошенко получил от США важный документ по российскому Крыму

«Expert Online» 2018
  • Порошенко получил от США важный документ по российскому Крыму
Из открытых источников

Президент  Украины Петр Порошенко получил от спецпредставителя США по украинским вопросам Курта Волкера копию декларации госсекретаря США Майка Помпео «о не признании российского Крыма». Об этом сообщает сегодня, 26 сентября «112 Украина».

Уточняется, что передача документа произошла на полях саммита Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

«Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают российской аннексии Крыма», - сообщил Волкер.

Порошенко, в свою очередь, выразил благодарность спецпредставителю за «символический шаг».

«Крымская декларация», подписанная Помпео, была опубликована в июле, в ней сообщается, что США не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 98% местных жителей проголосовали за вступление в состав РФ.

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