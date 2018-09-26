Автоваз рассекретил новую Lada Granta Sport

На дворцовой площади в Санкт-Петербурге представлена широкой публике первая раллийная версия, хэтчбек обновленной Lada Granta Sport. На капоте новой машины красуются надписи - «Lada Rally Cup» и «NFR», что определяет ее принадлежность к спортивному семейству, передает «РГ».

Granta NFR или по более точному названию Granta R1, который был подготовлен для участия в раллийном монокубке Lada Rally Cup, снабжен множеством дополнительных доработок.

Так, на капоте машины установлены специальные замки, крыша оснащена воздухозаборником и задним спойлером, а салон дополнен «ковшами» и каркасом безопасности. О технических новинках пока ничего не сообщается.

Напомним, ранее с конца 2015 года АвтоВАЗ уже выпускал спортивную версию - Lada Kalina NFR. Машина была снабжена 1.6-литровый двигатель мощностью 136 л.с., который позволял разгоняться до 100 км/ч за 9,2 секунды. Стартовая цена этой модели составляла 850 000 рублей, однако, с начала 2018 года Kalina NFR исчезла из списка спортивных моделей АвтоВАЗа.