Oil Price: Северный поток 2» уже не остановить!

«Газпром» и западных инвесторов, особенно, Shell, OMV, Wintershall и Engie, поддерживаемых правительствами России и ФРГ, жестко критикуют Восточная Европа, США и Еврокомиссия. Однако несмотря на сильнейшее давление противников «Северного потока 2», считает Oil Price (OP), этот проект будет успешно завершен.

Пропускная способность второй очереди газопровода, проходящей параллельно с первой, составит 55 млрд м³ в год. Сокращающиеся запасы газа в Северном море и стремление перейти на более чистый вид энергии, которым является по сравнению с углем газ, говорят в пользу голубого топлива и газопроводов, по которым оно идет потребителям, включая «Северный поток 2», однако страх перед усилением газовой зависимости от России заставил Еврокомиссию мешать его строительству при помощи политических и юридических средств. Однако все попытки сорвать строительство газопровода разбиваются о сопротивление Германии, которая стойко отражает атаки Брюсселя, подкрепленного восточноевропейскими странами.

Главная европейская экономика – немецкая нуждается в дешевой энергии, чтобы сохранять низкими цены на немецкие товары и делать их конкурентоспособными. Берлин твердо стоит на своем: «Северный поток 2» - коммерческий проект, который не имеет никакого отношения к политике. К тому же, канцлер Меркель, быстро теряющая авторитет у немцев, не может себе позволить выглядеть слабой в глазах как немецких избирателей, так и европейских партнеров и уступить откровенному давлению Дональда Трампа, который пытается заставить ее отказаться от российского газа и заменить его дорогим сжиженным газом (LNG) из Америки. Конечно, она не может так же откровенно пойти на разрыв с американскими союзниками. Поэтому немецкое правительство в качестве жеста доброй воли согласилось построить терминал для приема из-за океана LNG, который ей по большому счету не нужен. Немцы должны до конца года выбрать место его строительства.

Не исключено, что согласие Берлина на поставки LNG заставило Трампа смягчить позицию по отношению к «Северному потоку 2», а высокопоставленных чиновников администрации прозрачно намекнуть, что к европейским компаниям, участвующим в его строительстве, американские санкции применяться, скорее всего, не будут.

«Северный поток 2» полностью соответствует стратегии российского гиганта, заключающейся в замене уменьшающихся запасов газа на континенте российским газом. Одновременно газопровод, считает ОР, служит и интересам Москвы.

Строительство «Северного потока 2» уже идет. До прихода осени оно в основном шло на берегу и в территориальных водах поблизости Санкт-Петербурга, места, где трубы скроются под водой, и Германии недалеко от Грейфсвальда, где они выйдут на берег. 5 сентября на борту 300-метрового трубоукладчика Solitaire с командой в 420 человек начали сваривать 12-метровые 24-тонные трубы. Работа идет круглосуточно семь дней в неделю. В день корабль способен прокладывать 3 километра труб. Таким образом, для укладки 1200-километрового газопровода потребуется 13 месяцев.

Шансы остановить строительство «Северного потока 2» тают, как пишет ОР, с каждой опущенной на морское дно трубой. Все юридические и политические средства Евросоюз уже испробовал, но результатов не получил. Последняя надежда противников газопровода на новые американские санкции, но они должны быть сверхжесткими, чтобы заставить европейских партнеров «Газпрома» дать задний ход. Однако такой сценарий развития событий маловероятен. Во-первых, у Берлина сейчас появился козырь – терминал LNG, а во вторых, в случае худшего сценария – выхода из проекта европейских компаний – «Газпром» при помощи Кремля все равно найдет деньги и закончит строительство.

Обратного пути нет.