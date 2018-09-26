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Москва, 26.09.2018

Крупные российские компании отказываются от доллара

«Expert Online» 2018

Компания «Сургутнефтегаз» выдвинула  к своим партнерам обязательные требования при заключении новых договоров по отказу от доллара и расчету в евро, сообщает Reuters

«Российская нефтяная промышленность смогла выдержать западные санкции. В ответ на ограниченный доступ к западным финансовым инструментам и технологиям, компании переключились на заимствование средств у отечественных государственных банков, а также сделали упор на разработку собственных технологий», – цитирует «ПолитРоссия» Reuters.

Агентство сообщает, что партнеры «Сургутнефтегаза» не увидели проблем в переходе на европейскую валюту.     

Отмечается, что над отказом от доллара работают и другие крупные компании. Так в контрактах компании «Газпромнефть» появился пункт о возможном переходе при взаиморасчетах на евро.

Как отмечает СМИ, таким образом российские крупные компании защищаются от рисков, связанных с новыми санкциями, и делают это довольно успешно.

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