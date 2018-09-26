Курс доллара: наступает «момент истины»

Курс доллара слабо снижается в среду в ожиданиии решения по ставкам по итогам двухдневного заседания ФРС. Ожидается, что ставки будут повышены в третий раз в этом году.

Индекс доллара WSJ составил 89,11. Американская валюта упала во вторник на 0,2% против евро до 1,1770 доллара и на 0,3% против британского фунта до 1,3155 доллара.

Инвесторы надеются прояснить ситуацию с планами ФРС на 2019 год. Пока ожидается трехкратное повышение ставки в 2019 году. Однако даже сохранение такого сценария может сыграть на понижение курса доллара, так как, отмечает Wall Street Journal, ЕЦБ уже дал понять, что в следующем году будет повышать ставку. Начало процесса сужения дифференциала ставок приведет к распродаже доллара и дальнейшему ослаблению американской валюты.

Впрочем, в среду не исключен и всплеск курса доллара, однако его укрепление, считают аналитики, будет кратковременным, если ФРС не обозначит более перспективы более жесткой политики.

В любом случае, итоги заседания ФРС могут стать своеобразным "моментом истины" для доллара. Динамика его курса может быть определена на достаточно продолжительный период.

Инвесторы в среду также будут наблюдать за переговорами между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который должен состояться в Нью-Йорке, чтобы выяснить, достигли ли две страны прогресса в переговорах по двусторонней торговле.

Ранее Трамп ясно дал понять, что он недоволен профицитом торгового баланса Японии с Соединенными Штатами в $69 млрд (почти две трети профицита формируется экспортом японских автомобилей).

Рубль также сосредоточился на итогах заседания ФРС, замедлив во вторник уверенную поступь на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара составил 65,81 рубля к закрытию основных торгов вторника, что на 3 копейки ниже предыдущего уровня закрытия. При этом евро стоил 77,45 рубля, поднявшись на 8 копеек.

Курс рубля слабо растет к доллару и евро в начале торгов среды. Курс доллара на 10.04 мск среды снижался на 1 копейку — до 65,88 рубля, курс евро — на 5 копеек — до 77,51 рубля.

