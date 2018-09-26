Виды и особенности цифровой рулонной печати

Одним из наиболее эффективных видов нанесения изображения на различные виды полиграфической продукции сегодня считается цифровая печать.

Не обошла она стороной и изготовление этикеток. Чем же она заслужила такую популярность у заказчиков?

Ключевые преимущества рулонной печати

Если вы стремитесь создать действительно оригинальную этикетку на товар, рулонная цифровая печать http://et7.ru/our-power/tsifrovaya-rulonnaya-pechat – это то, что вам нужно. Она обладает массой преимуществ, выгодно выделяющих ее на фоне аналогов. Но, пожалуй, самыми значимыми из них являются следующие:

Удобство. Этикетки в рулонах удобно транспортировать, хранить и использовать. Они не подвержены пагубному воздействию внешних факторов, так как прекрасно защищены своей плотной намоткой. Да и потерять их или перепутать практически не возможно, в отличие от листовых этикеток. Эксплуатационные качества. Рулонная печать производится на специальной ленте имеющей особую подложку, благодаря которой наклейки быстро и легко снимаются. Это заметно ускоряет процесс работы независимо от того клеятся этикетки механизированным способом или вручную. Что касается материала, то его выбор напрямую зависит от заказчика. Это может быть как бумага, так и ткань или пленка. Стоимость. При изготовлении листовых этикеток для выполнения каждого процесса необходимы отдельные типы специального оборудования. Рулонная же печать позволяет выполнять несколько процессов обработки материала одновременно, что делает ее более доступной по стоимости.

Особенности рулонной печати

Цифровая печать, которая наносится на самоклеющуюся бумагу, открывает ряд возможностей для производителей. Ведь она позволяет изготавливать этикетки абсолютно любых типов (штрих-коды, рекламные, информационные и пр.). Кроме того из наиболее значимых ее особенностей можно выделить следующие: