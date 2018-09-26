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Москва, 28.09.2018

Виды и особенности цифровой рулонной печати

«Expert Online» 2018

Одним из наиболее эффективных видов нанесения изображения на различные виды полиграфической продукции сегодня считается цифровая печать.

Не обошла она стороной и изготовление этикеток. Чем же она заслужила такую популярность у заказчиков?

Ключевые преимущества рулонной печати

Если вы стремитесь создать действительно оригинальную этикетку на товар, рулонная цифровая печать http://et7.ru/our-power/tsifrovaya-rulonnaya-pechat – это то, что вам нужно. Она обладает массой преимуществ, выгодно выделяющих ее на фоне аналогов. Но, пожалуй, самыми значимыми из них являются следующие:

  1. Удобство. Этикетки в рулонах удобно транспортировать, хранить и использовать. Они не подвержены пагубному воздействию внешних факторов, так как прекрасно защищены своей плотной намоткой. Да и потерять их или перепутать практически не возможно, в отличие от листовых этикеток.
  2. Эксплуатационные качества. Рулонная печать производится на специальной ленте имеющей особую подложку, благодаря которой наклейки быстро и легко снимаются. Это заметно ускоряет процесс работы независимо от того клеятся этикетки механизированным способом или вручную. Что касается материала, то его выбор напрямую зависит от заказчика. Это может быть как бумага, так и ткань или пленка.
  3. Стоимость. При изготовлении листовых этикеток для выполнения каждого процесса необходимы отдельные типы специального оборудования. Рулонная же печать позволяет выполнять несколько процессов обработки материала одновременно, что делает ее более доступной по стоимости.

Особенности рулонной печати

Цифровая печать, которая наносится на самоклеющуюся бумагу, открывает ряд возможностей для производителей. Ведь она позволяет изготавливать этикетки абсолютно любых типов (штрих-коды, рекламные, информационные и пр.). Кроме того из наиболее значимых ее особенностей можно выделить следующие:

  • возможность производить печать нескольких макетов одновременно, что благотворно сказывается на стоимости готовой продукции;
  • широкая цветовая гамма изображений;
  • возможность наносить на этикетку элементы переменной защиты, что очень удобно для адресного обращения к клиенту, проведения рекламной кампании или маркетинговых исследований;
  • большой ассортимент материалов используемых для печати, в числе которых картон, различные типы бумаги, пластик, ткань, пленка и пр.;
  • отсутствие целого ряда допечатных процессов свойственных другим видам печати, что сокращает время изготовления этикеток и снижает их себестоимость.
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