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Москва, 27.09.2018

В Берлине опровергли слова Трампа о зависимости от России

«Expert Online» 2018

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что слова президента США Дональда Трампа о зависимости Германии от России не имеют под собой оснований, пишет Die Welt.

«Зависимости Германии от России не существует, тем более в энергетической сфере», – сказал Маас, добавив, что слова Трампа вовсе не стали для него «сюрпризом или новостью», а приведенные Трампом аргументы и «якобы подтверждающие их факты» не соответствуют действительности. Как сообщил Маас трубопровод «Северный поток – 2» чисто экономический проект не связанный с политикой.

Напомним, глава США Дональд Трамп предрек Германии полную зависимость от России в сфере энергетики, если Берлин не одумается и не сменит курс. Заявление прозвучало в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

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