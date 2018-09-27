В Берлине опровергли слова Трампа о зависимости от России

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что слова президента США Дональда Трампа о зависимости Германии от России не имеют под собой оснований, пишет Die Welt.

«Зависимости Германии от России не существует, тем более в энергетической сфере», – сказал Маас, добавив, что слова Трампа вовсе не стали для него «сюрпризом или новостью», а приведенные Трампом аргументы и «якобы подтверждающие их факты» не соответствуют действительности. Как сообщил Маас трубопровод «Северный поток – 2» чисто экономический проект не связанный с политикой.

Напомним, глава США Дональд Трамп предрек Германии полную зависимость от России в сфере энергетики, если Берлин не одумается и не сменит курс. Заявление прозвучало в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН.