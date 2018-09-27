Брюссель обвиняет стран ЕС в недополучении огромных денежных сумм

Еврокомиссия обвинила страны ЕС в недополучении огромных денежных сумм из-за налоговых мошенников, сообщает Sputnik. Данные финансового исследования показывают, что сообщество теряет порядка 150 миллиардов евро. Брюссель требует от стран ЕС принять незамедлительные меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

В Брюсселе отмечают, что проблемы с налоговым мошенничеством существуют не первый год, а сегодня в среднем по ЕС казана из-за подобного рода махинаций недополучает 10% налогов. Отдельные страны теряют и того больше: Румыния до 36% налоговых поступлений, Греция около 30%, Италия почти 26%.

Мошенники чаще всего используют схему «карусели», уточняет Sputnik. Преступники регистрируют в одной из стран ЕС подставную фирму, после чего покупают чрез нее продукцию в другой стране, далее без уплаты НДС увозят товары в «родную» фирму страны, где продают уже с налоговой наценкой.