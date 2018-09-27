Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 27.09.2018

Брюссель обвиняет стран ЕС в недополучении огромных денежных сумм

«Expert Online» 2018
  • Брюссель обвиняет стран ЕС в недополучении огромных денежных сумм
Из открытых источников

Еврокомиссия обвинила страны ЕС в недополучении огромных денежных сумм из-за налоговых мошенников, сообщает Sputnik. Данные финансового исследования показывают, что сообщество теряет порядка 150 миллиардов евро. Брюссель требует от стран ЕС принять незамедлительные меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

В Брюсселе отмечают, что проблемы с налоговым мошенничеством  существуют не первый  год, а сегодня  в среднем по ЕС казана из-за подобного рода махинаций недополучает 10% налогов. Отдельные страны теряют и того больше: Румыния до 36% налоговых поступлений, Греция около 30%, Италия почти 26%.

Мошенники чаще всего используют схему «карусели», уточняет Sputnik. Преступники регистрируют в одной из стран ЕС подставную фирму, после чего покупают чрез нее продукцию в другой стране, далее без уплаты НДС увозят товары в «родную» фирму страны, где продают уже с налоговой наценкой.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. «Мираторг» с заднего входа
      532 фотографии, 167 видеозаписей и 216 аудиофайлов диктофона — столько информации собрал спецкор «Эксперта», чтобы ответить на вопрос, в чем причина и каковы последствия повсеместного доминирования продукции «Мираторга» на полках российских магазинов
    2. Курс доллара: наступает «момент истины»
      Курс доллара: наступает «момент истины»
    3. Курс доллара: российские власти охладили пыл рубля
      Российские власти охладили пыл рубля