Доллар будет стоить 64 рубля, но курс «абсолютно плавающий»

Благодаря политике Центрального банка и правительства динамика показателей валютного рынка будет развиваться устойчиво, а фундаментальным курсом для российской валюты является уровень 64 рубля за доллар, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Оговорка в отношении свободно плавающего курса, чтобы не прогневить фундаменталистов, была сделана, но, похоже, что по крайней мере до конца года рубль решено поддержать, даже еще немного укрепив. Это хорошо, латиноамериканская волатильность у нас выглядит несколько неприлично. Аналитик говорит, правда, что крепким рубль будет только вместе с большой и крепкой экономикой.

Плавающим курсом идете, товарищи!

Уже к концу года рубль вернется к уровню 64 рубля за доллар, что, по словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, на сегодняшний день является фундаментальным курсом для российской валюты. Таким образом, сообщает «Интерфакс», министр подтвердил прогнозы МЭР в отношении рубля. Он сделал данное заявление в среду в Хельсинки.

«У нас выстроена такая макроэкономическая политика, которая обеспечивает долгосрочную стабильность динамики курса. Даже учитывая тот факт, что курс абсолютно плавающий, но долгосрочная динамика определяется и той политикой, которую Центральный банк проводит, и правительство проводит в части денежно-кредитной политики и бюджетной политики», — обосновал свой прогноз в отношении устойчивости курса рубля министр. Он добавил, что уже сейчас курс доллара опустился ниже отметки 66 рублей.

По его словам, в силу сказанного «вне зависимости от тех колебаний, которые у нас происходят на рынке, у нас прогнозы и оценки не меняются, потому что мы понимаем, что те колебания, которые были на рынке, они носили временный характер». Сейчас, говорит Максим Орешкин, «мы видим такое же движение вниз». Он дал совет-предостережение, который можно считать обращенным к широкой публике, стремящейся сохранить свои скромные авуары: «Что очень важно, не принимать эмоциональных решений тем, кто принимает решения о покупке или продаже, а быть уверенным в том, что благодаря политике Центрального банка и правительства динамика всех показателей будет развиваться устойчиво», — подчеркнул министр.

Фактически, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, если смотреть на вопрос курсообразования рубля, его справедливой стоимостью будет 54-56 руб./USD. В пользу этого указывают как профицит бюджета РФ, так и высокая стоимость барреля нефти, и отсутствие в торгах ЦБ и Минфина, а также сглаженный геополитический фон. Однако есть еще момент высокой волатильности рублевых пар, определенные нюансы в доверии к валютам развивающихся экономик в принципе, положение России в мире и так далее.

Крепкий рубль — это стресс для внутренних производителей, которым и так сложно работать и соответствовать налоговым и законодательным нормам. Крепкий рубль — это снижение конкурентоспособности товаров российского производства на мировой арене. Он сейчас никому крепким и не нужен. С начала года рубль подешевел к доллару на 15%, равновесное значение доллара оценивается в пределах 63-70 руб. на ближайшие три месяца, прогнозирует Анна Бодрова.

Кто видел три кризиса, тот видел почти все

Скорее всего, указывает генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов, министр экономразвития опирается на некий линейный прогноз, то есть экстраполирует прошлые данные на будущее, не беря в расчет внезапные изменения внешней среды, такие как санкции, кризисы на внешних рынках, политические изменения в стране. Такая линейная модель, считает аналитик, хороша ровно до тех пор, пока не случится тот самый кризис, который развивается нелинейно, непредсказуемо. Еще ни одно рейтинговое агентство не предсказало кризис, ни одна аналитическая команда, а тем временем именно из череды кризисов и состоит экономическая история XX века, да и XIX тоже, только с меньшей интенсивностью.

По выражению Нассима Талеба, ученые «читают лекции птицам, чтобы обучить тех летать», точно также регуляторы всех стран, чиновники, работающие в этих регуляторах, по мере того, как валюта укрепляется, говорят о ее сильных сторонах, о ее надежности, хотя этой надежности в отношении рубля не существует: это показывают 1998-й, 2008-й, 2014-й годы. Те трейдеры, кто видел эти три кризиса, не верят в словесные интервенции, но население — пока еще верит, говорит эксперт.

С точки зрения трейдера, пара доллар-рубль до 25 сентября просто закрывала гэп, который образовался на открытии торгов 9 августа, и сейчас он закрыт, а значит, от уровней 65-66 рублей можно покупать доллар на длительную перспективу, считает Александр Шустов. Цифра 70 будет притягивать пару тем больше, чем сильнее санкционное давление на Россию.

Слова чиновников уровня Орешкина имеют некоторую силу самосбывающихся прогнозов, но это ограниченно применимо, полагает так же Александр Шустов. Говоря о слабости рубля, ни в коем случае не хотелось бы принижать его значение, но сила валюты пропорциональна доле экономики страны в мировом ВВП. В случае с Россией на данный момент это около 1.8%, и поэтому нашу валюту будет штормить еще десяток-другой лет, пока мы не достигнем доли хотя бы в 5-6%, а лучше — 10%, полагает он.