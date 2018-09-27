Госдума приняла закон о пенсионных изменениях

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об изменениях в пенсионной системе, передают «РИА новости». В новом документе учтены все поправки президента и «Единой России».

Ранее, в июле текущего года законопроект, который предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, Госдума одобрила в первом чтении. После этого в августе президент России Владимир Путин внес ряд изменений, позволяющих смягчить данные меры. В новой редакции возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также сохранятся льготы при выходе на пенсию для многодетных матерей и малочисленных народов Севера. Кроме того, вводится уголовная ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста и повышается пособие по безработице для этой же категории граждан.

Напомним, вопрос о повышении пенсионного возраста поднимался давно. Необходимость подобного шага объясняется возросшей продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.