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Москва, 27.09.2018

На тайной встрече Италия выдвинула требования к ЕС по санкциям против РФ - СМИ

«Expert Online» 2018
  • На тайной встрече Италия выдвинула требования к ЕС по санкциям против РФ - СМИ
Zuma\TASS

Италия потребовала, чтобы лидеры ЕС включили вопрос об ослаблении санкций против России в ближайшую повестку. Это произошло на закрытом заседании европейских дипломатов в начале этого месяца, сообщает BuzzFeed News со ссылкой на два источника в ЕС.

По словам источников, на встрече послов ЕС, состоявшейся в Брюсселе 12 сентября, итальянский посланник заявил коллегам о необходимости включить вопрос о предоставлении европейскими банками кредитов России в повестку дня очередного заседания Совета глав правительств и государства ЕС, которое состоится в октябре.

Отмечается, что на встрече в Брюсселе итальянский дипломат подчеркнул важность того, чтобы финансирование Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) было разблокировано для поддержки гражданского общества и малого и среднего бизнеса в России.

Однако это предложение не нашло поддержки у участников встречи. Как отмечает BuzzFeed News, особенно категорично выступил против представитель Латвии.

Издание отмечает, что новое правительство Италии раньше уже заявляло о намерении поставить вопрос о пересмотре санкционной политики ЕС в отношении России. Однако впервые Рим ставит этот вопрос столь жестко.

Вице-премьер нового правительства Италии Сальвини регулярно критикует антироссийские санкции. Так, в июле он пообещал, что Италия станет одной из первых стран, которая выступит за снятие экономических ограничений ЕС. Ранее министр заявил о готовности обсуждать статус Крыма и допустил, что правительство наложит вето на продление санкций, связанных с воссоединением полуострова с Россией. Он также отметил, что Москва – значимый партнер Рима в торговле и энергетике, поэтому нужно исходить из принципа добрососедства.

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