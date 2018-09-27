Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 27.09.2018

«Нафтогаз» разработал план захвата Nord Stream 2

«Expert Online» 2018

Украинский «Нафтогаз» намерен до конца года взыскать с «Газпрома» акции оператора газопровода «Северный поток-2»,- Nord Stream 2 AG, об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. 

Акции компания надеется продать в счет долга в $2,6 млрд, который был присужден российской компании решением Стокгольмского арбитража.

Для реализации данного плана «Нафтогазу» предстоит выиграть суд в Великобритании. Как сообщили в «Газпроме», заседание намечено на февраль 2019 года. К данному моменту, сообщается, что акции не арестованы.

«Если мы выиграем, и до этого времени "Газпром" не выполнит судебное решение, соответствующие акции "Северного потока-2" будут реализованы на аукционе»,— сказал Юрий Витренко.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. «Мираторг» с заднего входа
      532 фотографии, 167 видеозаписей и 216 аудиофайлов диктофона — столько информации собрал спецкор «Эксперта», чтобы ответить на вопрос, в чем причина и каковы последствия повсеместного доминирования продукции «Мираторга» на полках российских магазинов
    2. Курс доллара: наступает «момент истины»
      Курс доллара: наступает «момент истины»
    3. Судьбу курса доллара решит всего одно слово
      Судьбу курса доллара решит всего одно слово