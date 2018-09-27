«Нафтогаз» разработал план захвата Nord Stream 2

Украинский «Нафтогаз» намерен до конца года взыскать с «Газпрома» акции оператора газопровода «Северный поток-2»,- Nord Stream 2 AG, об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Акции компания надеется продать в счет долга в $2,6 млрд, который был присужден российской компании решением Стокгольмского арбитража.

Для реализации данного плана «Нафтогазу» предстоит выиграть суд в Великобритании. Как сообщили в «Газпроме», заседание намечено на февраль 2019 года. К данному моменту, сообщается, что акции не арестованы.

«Если мы выиграем, и до этого времени "Газпром" не выполнит судебное решение, соответствующие акции "Северного потока-2" будут реализованы на аукционе»,— сказал Юрий Витренко.