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Москва, 27.09.2018

Мировые цены на нефть продолжают движение вверх

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть продолжают расти, свидетельствуют данные торгов 27 сентября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent к 9:02 по московскому времени с поставкой в ноябре увеличились на 0,95%, достигнув показателя $82,11 за баррель. В Нью-Йорке сырье также увеличивается в цене. Нефть WTI показывает рост в 1,16% и составляет $72,40 за баррель.

Напомним, что по итогам 26 сентября цены на нефть снизились, Brent потеряла позиции на $0,53, до $81,34 за баррель, WTI подешевела на $0,71, до $71,57.

Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия обладает возможностями не только восстановить добычу нефти, но и нарастить её объём.

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