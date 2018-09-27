Брюссель надеется спасти соглашение по ядерной программе Ирана и предлагает уже испытанную в СССР в годы холодной войны и на Ираке схему натурального обмена иранской нефти на европейские товары. Она может проходить через Россию в обход американских санкций.

Европа и Иран могут прибегнуть к бартеру с целью обойти американские санкции. Эта схема расчетов, надеются ее авторы, поможет спасти Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), как официально называется заключенное в 2015 году соглашение по ядерной программе Ирана.

Согласно бартерной схеме Тегеран будет продавать нефть России, которая будет очищать и продавать ее Европе. Европейские компании смогут поставлять Ирану товары и услуги. Никакие деньги за нефть Иран получать не будет, т.е. формально американские санкции не нарушаются.

Евросоюз даже предлагает создать специальную финансовую структуру (SPV), которая будет обслуживать бартерную схему. Об этом заявила в Нью-Йорке верховный еврокомиссар по иностранным делам и вопросам безопасности Федерика Могерини. Она, кстати, даже провела совместную пресс-конференцию в главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, что явно демонстрирует солидарность ЕС с Тегераном.

«Сейчас очевидно одно,- приводит лондонский Independent слова одного высокопоставленного западного дипломата, попросившего не называть его имя,- Европа стала более тесно сотрудничать с Россией и Китаем».

Споры по ядерной сделке между США и ЕС в последние месяцы происходят регулярно. Последний состоялся на заседании Совета безопасности ООН в среду, 26 сентября. Несмотря на все усилия и оказываемое на союзников давление Вашингтон по-прежнему остается в изоляции. Очередная попытка Трампа уговорить союзников последовать его примеру на Генассамблее ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, вновь провалилась. Выступление на ней президента США, посвятившего большую часть речи восхвалению своих успехов и нападкам на Иран, вызвало улыбки и смех в зале. Речь Трампа назвали «демонизацией» Ирана.

Тегеран рад любой, даже символической поддержке и помощи на словах, но это не мешает ему требовать от Брюсселя реальных помощи. Первой такой попыткой и является бартерная схема, потому что предложение Брюсселем Тегерану компенсации в размере 18 млн евро нельзя считать серьезным.

В Тегеране предложение Брюсселя, конечно, приветствуют, хотя и понимают все его минусы. Главное уязвимое место схемы в том, что США могут легко ее разрушить. Для этого им необходимо принять новый пакет санкций, что они регулярно делают с заслуживающим лучшего применения упорством, в котором будет четко прописан запрет на проведение и бартерных операций.

К тому же, вызывает серьезные сомнения, что европейские компании, ради которых организуется эта сложная схема, согласятся в ней участвовать. По крайней мере, на данный момент крупнейшие компании Старого Света, работавшие в Иране, или уже свернули все свои операции, или официально заявили о сворачивании в оставшиеся до 4 ноября полтора месяца.

Последним примером массового исхода является решение французского государственного банка Bpifrance, объявившего 24 сентября о закрытии похожей программы помощи компаниям, которые хотели бы остаться в Иране и после 4 ноября.

Есть еще один настораживающий момент. Брюссель, похоже, предусмотрел путь для отступления. Хотя европейские участники JCРOA (Великобритания, Франция и Германия) продолжают выступать за сохранение соглашения, всю практическую борьбу они как бы передали Евросоюзу, который формально его участником не является. Брюссель выступает неформальным лидером в ядерной сделке от Европы, но в любой момент может отойти в сторону на том основании, что его подписи под соглашением нет.