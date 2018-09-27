Конгресс США отложил «адские» санкции

Похоже, Россия получила небольшую передышку. Агентство Bloomberg считает маловероятным, что новые антироссийские санкции будут приняты раньше второй половины ноября, потому что Конгресс США скорее всего на этой неделе уйдет в отпуск. В оставшиеся до конца недели дни в графике работы высшего законодательного органа Америки обсуждений и голосования по закону о новых антироссийских санкциях нет. В Капитолии законодатели появятся уже после промежуточных выборов, которые состоятся 6 ноября.

Задержка с принятием санкций, а в том, что они будут приняты, никто в Америке не сомневается, означает продление подвешенного состояния для инвесторов. Они сейчас пытаются оценить воздействие на рынки большого пакета санкций, которые являются наказанием за якобы имеющее место вмешательство российских хакеров в выборы в США. Причем, речь идет уже не о президентских выборах 2016 г., а о промежуточных, в подготовку которых Россия, по данным американских спецслужб, несмотря на все предупреждения продолжает вмешиваться. Нетерпеливые инвесторы из-за границы, не желающие ждать окончательной редакции закона о новом пакете санкций, чтобы понять, насколько жесткими они будут, с апреля уже продали российского госдолга более чем на 7,5 млрд долларов.

В том, что санкции будут приняты, никто не сомневаются, потому что по этому вопросу позиции республиканцев и демократов полностью совпадают, что бывает крайне редко. В работе над законопроектом участвовали представители обеих партий.

Сенаторы могли бы чисто теоретически рассмотреть и принять закон до выборов, но на стол президента Трампа он попадет лишь после утверждения в Палате представителей, члены которой выходить на работу раньше выборов, судя по всему, не собираются.

По словам сенатора демократа от Мэриленда Криса ван Холлена, одного из авторов законопроекта, в нем два основных момента: воздействие санкций на российские государственные бумаги и энергетический сектор. Санкции в отношении госдолга уже смягчены и должны распространяться лишь на гособлигации новых выпусков. Проект закона содержит также ограничения на главные государственные банки России. Не исключено, что им закроют доступ к международной финансовой системе.

Сенат, кстати, предложил еще один вариант санкционного закона, который острословы называют «закон из ада». Кроме санкций в отношении госдолга и государственных банков, он содержит и санкции против российских олигархов и видных политиков, которые, как считают в Америке, связаны с Путиным и способствуют развитию коррупции в стране. Сенаторы также хотят поручить Государственному департаменту проработать вопрос, не следует ли признать Россию пособником международного терроризма?

Задержка с принятием нового санкционного законопроекта никак не отразится на отдельном пакете санкций против России, которые администрация Белого дома намерена скоро объявить и которые не нуждаются в одобрении законодателей. Речь идет о санкциях, введенных в ответ на отравление отца и дочери Скрипалей в Солсбери. Эти санкции войдут в силу в конце ноября. Предположительно, они введут новые ограничения на торговлю, дипломатические отношения и воздушное сообщение между Россией и Америкой.