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Москва, 27.09.2018

Сенат США отказался снимать санкции с России

«Expert Online» 2018

Предложение сенатора Рэнда Пола по частичному снятию санкций с России  в обмен на определенные шаги со стороны Москвы не получило поддержки. 20 членов международного комитета проголосовали против данной инициативы, передает Североамериканское бюро НСН, ссылаясь на The Daily Beast.

По словам международного финансиста Билла Браудера стоит задуматься о взаимосвязи предложения Пола снять с России часть санкций и его недавним визитом в Москву. Высказывание он приводит в Twitter.

Напомним, документ о снятии санкций предполагает взаимную отмену санкций США и России. В случае отмены Москвой ограничительных мер против членов американского конгресса, США поступят аналогично  в отношении российских законодателей.

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