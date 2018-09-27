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Москва, 27.09.2018

Shell намерен войти в нефтяной проект «Газпром нефти» на Ямале

«Expert Online» 2018

Англо-голландская компания  Royal Dutch Shell рассматривает возможность приобретения доли в месторождении «Газпром нефти» на Ямале — Тазовском проекте. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

Reuters уточняет, что речь идет о половине актива и переговоры находятся в активной фазе. Еще один источник агентства не исключает, что сделке могут помешать западные санкции.

Напомним, «Газпром нефть» и Shell уже имеют совместное предприятие Salym Petroleum Development (SPD) в Ханты-Мансийском автономном округе.

 Лицензию на Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, которое расположено в 500 км к северо-востоку от Салехарда, «Газпром нефть» получила в 2017 году. Объем нефти составляет 72 млн тонн, конденсата — 4,6 млн тонн, свободного газа — 183,3 млрд куб. м.

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