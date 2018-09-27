Shell намерен войти в нефтяной проект «Газпром нефти» на Ямале

Англо-голландская компания Royal Dutch Shell рассматривает возможность приобретения доли в месторождении «Газпром нефти» на Ямале — Тазовском проекте. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

Reuters уточняет, что речь идет о половине актива и переговоры находятся в активной фазе. Еще один источник агентства не исключает, что сделке могут помешать западные санкции.

Напомним, «Газпром нефть» и Shell уже имеют совместное предприятие Salym Petroleum Development (SPD) в Ханты-Мансийском автономном округе.

Лицензию на Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, которое расположено в 500 км к северо-востоку от Салехарда, «Газпром нефть» получила в 2017 году. Объем нефти составляет 72 млн тонн, конденсата — 4,6 млн тонн, свободного газа — 183,3 млрд куб. м.