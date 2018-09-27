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Москва, 27.09.2018

США сообщили о небоеготовности своих авианосцев

«Expert Online» 2018

Скорость развертывания американских авианосных групп снизилась до минимума за последние 25 лет, сообщает издание Business Insider.

При этом из-за проблем в ремонте и обслуживании в операциях в 2018 году удалось задействовать только 15% авианосцев. Отмечается, что столь низких показателей флот США не показывал со времен окончания «холодной войны».

Проблемы в этой отрасли появились несколько лет назад, когда из-за задержек в ремонте и обслуживании авианосцы простаивали до 1300 дней. В переводе на язык военных это эквивалентно семи полугодичным морским походам, отмечает Business Insider.

Помимо этого, только 50% американских палубных истребителей-бомбардировщиков, являющихся основой  авиационных эскадрилий ВМС США, находятся в боеспособном состоянии.

Эксперты объясняют данные проблемы перегруженностью флота участием в операциях по всему миру после терактов 11 сентября 2001 года, пишет издание.

Авторы материала опасаются, что Россия и Китай могут при данной ситуации значительно продвинутся вперед в укреплении собственных ВМС.

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