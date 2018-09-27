Стала известна страна проведения чемпионата Европы по футболу 2024

Германия стала хозяйкой чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом было объявлено по завершении заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который прошел в четверг в Ньоне. Помимо Германии, на проведение Евро-2024 претендовала Турция.

Напомним, Германия уже принимала у себя континентальное первенство в 1988 году. В 2016 году чемпионат Европы проходил во Франции. А в 2020 году Евро по футболу впервые пройде тна территории сразу 12 стран, в том числе в России, в Санкт-Петербурге.