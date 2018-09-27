В Северном море вовсю пошла распродажа месторождений

Американская корпорация Chevron готова продать свою долю в месторождении Rosebank у Шетландских островов. Она — не первая на пути исхода из нефтегазоносной области Северного моря, сделавшей во второй половине XX века Великобританию одним из нефтяных королевств.

Кризис прошел, осадок остался

Американская корпорация Chevron заявила, что нашла потенциального покупателя на свою долю в одном из крупнейших нефтегазовых месторождений на британском шельфе Северного моря. Как сообщает РБК со ссылкой на данные компании, она получила подтверждение заинтересованности в приобретении ее 40%-ной доли в проекте Rosebank.

Месторождение Rosebank расположено примерно в 130 км к северо-западу от Шетландских островов, в свою очередь, являющихся северо-восточной оконечностью Шотландии. Его запасы оцениваются в 300 млн баррелей нефти. Добыча там только начались, в то время как вообще разработка месторождений на шельфе Северного моря начата в 1967 году. По величине извлекаемых запасов нефти его можно классифицировать, как относящееся к категории «уникальных», хотя и к нижней границе категории. В общем, несмотря на пессимизм в отношении североморской нефти в целом, к месторождению стоит присмотреться.

Американский нефтяной гигант Chevron разрабатывает Rosebank совместно с шотландской компанией Siccar Point, канадской Suncor Energy и английской Ineos. Эти компании, как сообщается, ищут покупателей как минимум на половину своих долей.

Причин ухода Chevron с британского шельфа довольно много, и они формировались не один год, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. В первую очередь, это связано с пересмотром портфеля всех европейских проектов компании, считает он. Помимо проекта Rosebank, уже далеко не вчера Chevron начала так же искать способы избавится от таких проектов в Северном море, как Alba, Alder, Capitan, Elgin/Franklin, Erskine и Jade.

Спровоцировали такое решение, говорит эксперт, два фактора. Это кризис нефтяного рынка, который мы наблюдали еще пару лет назад, и высокая цена разработки месторождений. Последняя требовала от всех участников рынка идти на непопулярные меры: увольнение персонала и сворачивание инвестиционных программ. И все это помогло компенсировать потери от ценового обвала. Но вероятно, для Chevron дальнейшее присутствие на британском шельфе все равно будет обходиться дороже, чем если бы она направила свои силы на другие проекты, где темп падения добычи не такой высокий.

В целом уход Chevron с этих месторождений – ожидаемая мера. Эта американская компания стала последней из своих соотечественниц, кто решил сократить присутствие в данном бассейне, отмечает Илья Жарский. При очевидном факторе неизбежного падения добычи на британском шельфе, такой шаг вполне оправдан. В последние годы свои активы там продали Royal Dutch Shell и ConocoPhillips и даже BP.

Как важно уйти вовремя

На текущий момент Chevron является крупнейшим владельцем месторождения, напоминает, в свою очередь, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Остальные компании распределились таким образом: Statoil (30%), OMV (20%) и Dong Exploration & Production (10%). Это месторождение имеет длинную историю неудач. Впервые оно было обнаружено в 2004 году, однако несмотря на сотни миллионов долларов инвестиций, до 2013 года не было финального решения по проекту. Только к концу 2014 году было решено, что проект будет завершен.

Но потом из-за кризиса проект замораживался и закончен был только к 2017 году. И, уверен эксперт, для Chevron это очень хороший момент для возврата инвестиций, в то время, когда нефть обновила локальный максимум 82 долларов. Из-за длинной истории месторождения максимальная премия от инвестиций Chevron составит не больше 10-15%, при том, что обычный премиум составляет около 35-40%.

Более того, продолжает аналитик, 20 сентября Chevron совместно с Exxon Mobil пожертвовали 300 млн долларов в некоммерческую организацию Oil & Gas Climate Initiative. Это организация — один из шагов в сторону альтернативной энергии, сделанный американскими компаниями. Европейские конкуренты уже давно очень плотно инвестируют в альтернативные источники энергии, где лидером являются BP и Royal Dutch Shell.

Как считает Вадим Меркулов, в скором времени можно ожидать от Chevron анонса по увеличению проектов альтернативной энергии, который произойдет во время квартального отчета 26 октября. Предположительно, инвестиции в них в 2019 году могут превысить 700 млн долларов по разработке собственных проектов и совместных проектов с другими игроками нефтяной индустрии. Несмотря на быстрорастущий фокус компании на чистую энергетику, цены на нефть являются определяющим фактором роста ее акций. На фоне иранской изоляции и отказа ОПЕК+ от повышения объемов добычи черного золота, Brent достигнет 85 долларов за баррель, а акции Chevron могут обновить исторический максимум и достигнуть 135 долларов, прогнозирует аналитик.