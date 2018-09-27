В рамках Евразийского Женского Форума состоялась дискуссия об активном долголетии и медицинских инновациях

21 сентября в Санкт-Петербурге в рамках Евразийского Женского Форума состоялась дискуссия «Активное долголетие — современные технологии и инициативы женщин».

Мероприятие организовано по инициативе Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. Ведущими приглашенными спикерами стали вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Екатерина Уба, академик РАЕН, президент Медицинской корпорации «RHANA» Екатерина Диброва. Экспертами первого ряда выступили доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-пластический хирург Министерства здравоохранения РФ, заведующей кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, заслуженный врач РФ Наталья Мантурова, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, глава Московского представительства Японской национальной туристической организации JNTO госпожа Мотокура и другие.

Гости встречи поговорили о развитии российского здравоохранения, инструментах достижения активного долголетия, а также о биомедицине – инновационной сфере, отвечающей за новейшие разработки по производству лекарств из натуральных, а не химических компонентов. Примером внедрения таких практик в России стали «Кабинеты управления возрастом» — уникальная разработка, объединившая практики ведущих российских и японских ученых в области продления жизни и сертифицированных в России биоплацентарных технологий. В рамках дискуссии основатель проекта Екатерина Диброва отметила, что «Кабинеты» обладают самыми передовыми технологиями био-фарм-индустрии и уже успели зарекомендовать себя временем, стабильностью и эффективностью, а также безопасностью применяемых препаратов. Госпожа Диброва выразила надежду на то, что качественная биомедицина сможет войти в страховой пакет россиян и стать альтернативой синтетическим лекарственным средствам.

«Многие российские институты, биологические и биохимические кластеры занимаются индустрией фармакологии. Наши ученые стремятся продвигать собственные разработки и в сфере биомедицины. Важно отметить, что такие препараты не уступают обычным ни по стоимости, ни по результативности. В Японии лекарственные средства биологического происхождения успешно применяется вот уже 60 лет,» — прокомментировала Екатерина Диброва в своем докладе.

Особое внимание участники дискуссии уделили сфере гериатрии — области медицины, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней людей старшего возраста. Было отмечено, что для развития этого направления необходимо модернизировать медицинское образование на уровне ВУЗов и вести обширную просветительскую деятельность. Важность проведения образовательных лекций и создания специальных программ по подготовке врачей будущего подчеркнула и Министр здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцова.

По итогам дискуссии было решено разработать предложение о создании Экспертного совета по биофармацевтике при Совете Федерации Федерального Собрания России, а также обратиться в Министерство здравоохранения России с инициативой о более широком использовании биофармацевтических препаратов в медицинской практике, включении их в клинические рекомендации и протоколы лечения, а также в систему государственного медицинского страхования (ОМС). Участники дискуссии выразили стремление продолжить активное сотрудничество и взаимный обмен опытом в области здравоохранения, включая биофармацевтику, с Японией и другими зарубежными странами при поддержке государственных учреждений, научных и деловых кругов.

Обсуждение лучших практик в сфере просвещения, медицины и инновационных биотехнологий продолжилось на деловом завтраке, посвященному перекрестному году России и Японии. Мероприятие, организованное Советом Федерации ФС РФ при участии проекта «Культура жить. Активное долголетие», объединило достижения медицины и науки России и Японии. Видные политические и культурные деятели двух стран поговорили о новейших технологиях для здоровой и полноценной жизни, а также обменялись знаниями в сфере искусства. В завершение мероприятия в Екатерининском зале Таврического дворца прошла церемония награждения лауреатов премии Второго Евразийского женского форума «Общественное признание – 2018». Премию в девяти номинациях женщинам-лидерам вручила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Призером в номинации «Женщины и культура «За развитие мировой культуры» стала гостья завтрака, выдающийся скрипач-виртуоз Рейко Ватанабе.