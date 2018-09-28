Applе тeряет позиции в России

В России падает интерес к гаджетам от Apple, пишут «Известия» со ссылкой на данные базы объявлений сервиса «Юла».

Интерес к новым iPhone XS и XS Max не сравним с прошлогодним ажиотажем вокруг IPhone X, пишет издание.

Так, если в прошлом году накануне старта продаж iPhone X количество поисковых запросов, связанных с покупкой нового смартфона, возрастало в 30 раз, то в этом году цифра выросла лишь вдвое.

Почти не растут и продажи Apple, свидетельствуют данные сервиса. За третий квартал было продано всего 41,3 млн смартфонов Apple, что лишь на 1% больше, чем в 2017-м. Отмечается, что выручка от продаж выросла благодаря росту цен на гаджеты на 17%.

Основной причиной падения спроса специалисты связывают с ростом цены на данного вида гаджеты, - официальная стоимость нового смартфона составляет от 1100 до 1449 долларов или от 87 990 до 127 990 рублей. При учете наценки частных продавцов в 23%, цена возрастает еще больше и перешагивает, как говорят специалисты «любой психологический рубеж».