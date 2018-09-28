Deutsche Bank дал новый ориентир для рубля

По мнению аналитиков Deutsche Bank, рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. При этом доллар — переоценен. Американская торгово-санкционная и финансовая война против всего света дает свои плоды. Ну, а нам-то что делать?

Нет в мире справедливости

В Deutsche Bank заявили, что рубль снова вернется к уровню 60 руб. за доллар, так как он является одной из самых недооцененных валют в мире. Эксперты банка провели оценку российской валюты по методике анализа поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER) Deutsche Bank. В результате оказалось, делает вывод экономист банка Кристиан Ветошка, что рубль на 15% слабее своего справедливого курса.

Вообще, в последние пару лет мир охватило некое валютное безумие. В прошлом году умопомрачительные рекорды стоимости ставили биткойн и другие криптовалюты. К Потом он в одночасье рухнул, а затем началась лихорадка у валют стран с развивающимися рынками. Причины, как будто везде разные — где, как говорится, Турция и где Аргентина? Однако трясет все.

Немцы любят порядок и решили навести его в этом хаосе хотя бы на уровне понимания. Всего исследование Deutsche Bank охватила 31 валюту. И двадцать одна из них оказалась недооценена. А еще десять — переоценены

Помимо рубля в тройку недооцененных валют вошли турецкая лира (-46,2%) и колумбийский песо (-22,2%). В топ-5 чрезмерно сильных валют вошли чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат, доллар США и швейцарский франк. Доллар переоценен примерно на 7%, следует из обзора банка.

При этом, указывают эксперты банка, поддержку рублю оказывает группа факторов: позиция Центробанка, высокая реальная ставка и валютные резервы, предстоящее увеличение корреляции с нефтью и приостановка закупки валюты в рамках бюджетного правила. В то же время санкционная риторика США несет главную и чуть ли не единственную угрозу рублю, особенно в преддверии ноябрьских выборов в Америке.

И все же подобные оценки субъективны, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, и, по его словам, единственно объективным можно считать текущий курс рубля к доллару. Может быть, рубль и недооценен, говорит эксперт, но если рынок об этом не знает или не согласен с этим, то это знание бесполезно с точки зрения принятия инвестиционных решений. Особенно интересен факт, что рубль не один такой, в обзоре уважаемого инвестбанка говорится, что таких валют развивающихся стран, которые недооценены рынком, больше двух десятков! То есть рынок, по каким-то причинам не ценит два десятка валют, но почему-то ценит доллар, который подкреплен военной мощью США, ее растущей экономикой, политикой Трампа, который ведет торговые войны с Китаем и другими странами.

Как считает Алексей Антонов, рынок все-таки объективен, он оценивает прежде всего устойчивость экономик, и рубль, а также турецкая лира, бразильский реал, аргентинское песо в следующее десятилетие не перестанут удивлять инвесторов взрывными девальвациями. Экономика России занимает примерно 1,8% от мировой, именно поэтому любое внешнеэкономическое потрясение оборачивается для нас кризисом. Также сейчас нет возможности дешево кредитоваться из-за санкций, и это еще больше ослабляет.

Пир победителей

Возможно, из-за рубежа это не так заметно, но в России сильно растет доля госкомпаний, некоторые госкомпании-монополисты начинают диктовать рынку и подрядчикам свои условия, некоторые госкомпании славятся огромной долей рынка и очень слабым клиентским сервисом, и эти риски накапливаются. При текущем оттоке капитала из развивающихся стран в развитые, на какое укрепление развивающихся валют можно рассчитывать? Разве что случайное, уверен Алексей Антонов.

Российский ЦБ будет повышать ключевую ставку, чтобы сохранять разрыв с резервной ставкой ФРС, но это слабо помогает рублю, считает аналитик. Международные инвесторы сейчас бегут от повышенных рисков, они хотят получать 2,9% годовых в долларах по 10-летним US Treasuries и ждут, когда появится какая-нибудь перспективная развивающаяся страна, которая, например, по каким-то причинам пройдет через смену политической доктрины, реформы, потом через рост производительности труда и дальше начнет расти темпами выше среднемировых. Тогда в нее придет капитал, а валюта начнет укрепляться по объективной причине. Для России отличным сценарием, заключает Алексей Антонов, была бы победа в санкционной борьбе, правда, пока это сложно представить, но международный капитал сразу придет, если почувствует, что в этой борьбе появляется явный новый победитель.

С последним утверждением можно охотно согласиться, но стоит, наверное, внимательнее присмотреться к факторам, обеспечивающим силу доллара, как и к тому обстоятельству, что по данным Deutsche Bank он переоценен. США сейчас ведут торговую или санкционную войну со многими из тех стран, которые могли бы стать перспективными или уже стали ими, а также — со своими стратегическими партнерами из Евросоюза. Валютный рынок относителен, если кто-то на нем искусственно крепче, значит, кто-то должен искусственно быть слабее, в чем ему «помогли». «Помогают» по-разному, так, уже несчетное количество лет не может по-настоящему встать на ноги Аргентина — усердный ученик МВФ.

Можно также отметить, что в период после II Мировой войны одним из важных рецептов экономического успеха и «чуда» для совершенно разных стран заключался в том, что Соединенные Штаты открывали для них свой рынок. Так было с Германией, с Японией, Южной Кореей и Китаем при президенте Никсоне. Соображения при этом были разными, в основном мотивом являлось поощрение союзников против коммунистического блока во главе с СССР, в случае с континентальным Китаем, которуму США открыли двери позже, чем другим, помимо поощрения его конфронтации с Советским Союзом было важно еще и такое обстоятельство, как, своего рода, импорт из Китая низкой инфляции. Последняя стала в 70-е на какое-то время бичом для американской экономики, повернувшись такой своей стороной, как стагфляция, а хуже что-то трудно придумать. Простенькие китайские потребительские товары были дешевле самых дешевых американских, а импортировать их можно было в любых количествах.

Сейчас Америка, напротив, закрывается от всего мира. Стратегические союзники ей уже не нужны. Но для регулирования процессов в собственной экономике ей по-прежнему нужен остальной мир, но, зачастую, уже не как партнер а как враг. Самая либеральная экономика мира осваивает методы торговых войн и протекционизма, правда, уже не в первый раз. Американцы еще дают на себе заработать, но поощряют не тех, кто продает им товары, а тех, кто заливает деньги в их государственные и частные бумаги, а так же просто в доллар.

Каков же, кстати говоря, рецепт для «перспективной страны» теперь? Он хорошо известен тем же Японии и Германии, им никогда не пренебрегали во Франции, его осваивает Китай. Это — ориентация на собственный, на внутренний рынок. Она не противоречит ни идеям открытости, ни понятию о важности экспорта. Если ваш внутренний рынок завален вашими же собственными отличными товарами для своего потребителя (который, богатенький, положил себе в карман за производство эти товаров зарплату, вспомним Форда), то к вам придут так же из других стран и их купят. За рубли или за доллары, это уж как мы им скажем.