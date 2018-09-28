Эффект синергии: как московский фитнес-проект соединил две бизнес-модели, и что из этого вышло

Сегодня мировой рынок индустрии фитнеса делят две бизнес-модели: мультиформатные фитнес-клубы конкурируют с узкоспециализированными моностудиями.

К примеру, в США около 60% рынка принадлежат фитнес клубам и 40% — студиям. В России рынок развивается менее стремительно и студийный формат появился здесь лишь два года назад. Однако, судя по динамике появления моностудий, в ближайшие несколько лет картина может существенно измениться.

Эти две бизнес-модели различаются маркетинговой стратегией. Фитнес-клубы предлагают клиентам долгосрочные абонементы, в стоимость которых включен широкий ассортимент программ и услуг. Их цель состоит в том, чтобы охватить как можно больше людей, интересующихся различными направлениями фитнеса.

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Моностудии действуют иначе: они продают не пакет услуг, а конкретное направление тренировок и связанную с ним философию — йога, бокс, сайклинг и т.д. Они создают для клиентов особую ценность своих тренировок, работая преимущественно на формирование и удержание лояльной аудитории.

Синтез двух моделей: точка роста

Клуб боевых искусств и фитнеса Ludus Dome пошёл по собственному пути: соединил лучшие качества обеих бизнес-моделей и создал уникальный для московского рынка продукт. Такой синтез произошёл в результате трансформации зала для занятий единоборствами в полноценный клуб.

предоставлено пресс-службой

Ещё год назад на этом месте был обычный фитнес-клуб эконом-класса. В одной из зон клуба проходили тренировки команды Ludus, специализирующейся на развитии бразильского джиу-джитсу и других единоборств. Основатель и главный тренер команды, бразилец Александр Фариа, решил создать для своих учеников многофункциональное тренировочное пространство. По его концепции, для развития бойцу важно не только заниматься любимым боевым искусством, но и совершенствовать свои способности при помощи других спортивных и фитнес дисциплин.

Представив свой проект инвесторам и получив их поддержку, Александр принялся за воплощение мечты — всего за несколько месяцев его команда практически полностью переоборудовала пространство клуба. Они обновили интерьер, создали новые тренировочные зоны, заменили устаревшее оборудование и вышедшие из строя инженерные системы.

предоставлено пресс-службой

Анатомия проекта

Ключевая особенность клуба в том, что он специализируется на боевых искусствах — как это делают моностудии. Здесь с утра до вечера проходят тренировки по бразильскому джиу-джитсу, классическому и тайскому боксу, смешанным единоборствам и детскому дзюдо. Но в то же время клуб предоставляет своим клиентам широкий спектр тренировок по другим направлениям: функциональные тренировки, кроссфит, плавание, йога, танцы.

Ученики Ludus Team с позитивом отнеслись к появлению новых возможностей для своих тренировок и активно их используют. Особой популярностью пользуются функциональные тренировки в бассейне и тренажёрном зале — ведь они помогают развить скорость, ловкость и выносливость, которые так необходимы не только в схватке но и в повседневной жизни.

“Раньше мне приходилось оплачивать несколько абонементов — отдельно единоборства и отдельно фитнес-клуб. Теперь ребята собрали всё необходимое в одном месте и по разумной цене — это удобно!” — рассказывает Николай Лисовой, который тренируется с командой Ludus более 2-х лет.

предоставлено пресс-службой

При этом клуб сохранил и свою историческую аудиторию — клиентов, которые посещают только фитнес, тренажёрный зал и аква-программы по “базовому” абонементу. Это позволяет поддерживать операционную рентабельность на стадии становления бизнеса, пока он окупает инвестиции.

Тактическое преимущество

Уникальность стратегии клуба состоит в том, чтобы повышать спрос на занятия именно боевыми искусствами и предлагать другие направления как дополнительные опции. В то же время команда Ludus Dome вкладывает много энергии в развитие этих второстепенных направлений, чтобы полноценно конкурировать с другими фитнес-клубами премиального сегмента.

Философия Ludus Dome проста и близка большинству успешных людей: чтобы быть творцом своей жизни нужны целеустремлённость, последовательность и дисциплина. Занятия боевыми искусствами помогают развить все эти качества, чтобы затем применять их в собственном бизнесе или личной жизни.

Чтобы развивать проект, важно привлекать в клуб не только поклонников боевых искусств но и людей, которые ранее ничем подобным не занимались. Для этого команда Ludus Dome использует различные инструменты: информационные материалы, пробные тренировки и программа адаптации для начинающих, гибкая ценовая политика на абонементы с единоборствами. Клуб регулярно проводит открытые соревнования и семинары с участием приглашённых бойцов и тренеров — звёзд мирового уровня.

предоставлено пресс-службой

Говорить об однозначных результатах пока рано — в новом формате клуб работает всего 4 месяца. Однако Александр Фариа и его команда уверены — если бизнес построен на страсти, которой ты щедро делишься с клиентами, то он обязательно будет успешным.