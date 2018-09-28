Иран призвал Израиль открыть миру «секретную ядерную программу»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль открыть международным наблюдателям свою «нелегальную программу ядерного вооружения», сообщает «РИА новости».

Заявление последовало вслед за обвинениями со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обнаружении секретного «атомного склада» в Тегеране.

«Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль — единственный режим в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой ядерного вооружения, включающей "реальный ядерный арсенал"», —пишет Зариф на своей странице в Twitter.

Дипломат подчеркивает, что Израилю пришло время «сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам».

Ранее, на полях Генассамблеи ООН Нетаньяху заявил о складе с тоннами ядерного оборудования и материалов, который обнаружила израильская разведка. Свое выступление премьер проиллюстрировал спутниковым снимком и фотографией стены с железными воротами, за которыми, по словам политика, «хранятся по меньшей мере 15 грузовых контейнеров, общий вес которых может достигать 300 тонн». В этой связи Нетаньяху призывает МАГАТЭ незамедлительно направить инспекторов в этот район.