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Москва, 28.09.2018

Курс доллара подошел к важному рубежу

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара подошел к важному рубежу
DPA/TASS

Динамика курса доллара в пятницу может иметь более долгосрочные последствия для перспектив американской валюты, так как сегодня трейдеры фиксируют важный рубеж - заключительный день третьего квартала, отмечают аналитики.

Курс доллара 28 сентября слабо колеблется около уровней закрытия предыдущего дня. По состоянию на 8.11 мск индекс доллара поднимался на 0,07%, до 94,96 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1643 доллара против уровня предыдущего закрытия в 1,1641 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 113,55 иены за доллар со 113,38 иены, сообщает ПРАЙМ.

Рубль с утра продолжает стабилизироваться к доллару и растет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 1 копейку — до 65,63 рубля, курс евро снижался на 11 копеек, до 76,26 рубля.

Если трейдеры решат штурмовать в пятницу уровень индекса доллара в 95 пунктов и им это удастся, будет открыта дверь для старта бычьего тренда, который может стать определяющим уже в четвертом квартале 2018 года, прогнозируют эксперты.

Доллар поддерживают сильные данные по экономики США и недавние итоги заседания ФРС.

Согласно опубликованным в четверг данным, реальный рост ВВП США за второй квартал, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 4,2% в годовом выражении, совпав с прогнозами. В первом квартале текущего года ВВП вырос на 2,2%. Такие темпы роста американской экономики, по мнению аналитиков, позволяют ФРС США сохранять курс на постепенное повышение базовой ставки, уходя от мягкой денежно-кредитной политики. На этом фоне индекс доллара в четверг вырос почти на 1%.

Рубль в четверг получил новый толчок после новостей об отсрочке санкций США против РФ. Курс российской валюты по отношению к доллару большую часть торгового дня оставался стабильным, но в вечернюю сессию резко вырос с 65,80 до 65,40 рубля за доллар. Курс евро снизился в четверг на 88 копеек  до 76,37 рубля. В пятницу рубль попробует укрепить позиции.

Конгресс США вряд ли примет какие-либо новые санкции в отношении РФ до промежуточных выборов в ноябре, в том числе ограничения на покупку государственных облигаций. Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь в качестве источника на одного из членов Конгресса.

Речь идет о законопроекте, который называется «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA). Этот документ предполагает запрет на операции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков.

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