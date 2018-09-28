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Москва, 28.09.2018

Россия вручила Украине ноту протеста

«Expert Online» 2018

России вручил советнику-посланнику посольства Украины ноту протеста в связи с нападением на российское торговое представительство в Киеве 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с этой провокацией [нападение на торгпредство] 28 сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства Украины в Москве, которому была вручена нота протеста", - отметили в министерстве.

Кроме того, МИД РФ ожидает, что украинские власти публично осудят нападения на российские дипучреждения. 
"Ожидаем от украинской власти публичного осуждения этого гнусного инцидента [нападение на торгпредство], - отметили в министерстве. - Призываем международные структуры и западных кураторов Киева дать должную оценку правовой вакханалии, развязанной вокруг российских дипломатических учреждений на территории Украины".

"Очередная наглая выходка утвердившихся в своей безнаказанности экстремистов - это не только грубейшее нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, но и прямое доказательство попустительства со стороны официального Киева набирающему в стране силу агрессивному национализму с нацистским оттенком. Видимо, таким образом украинское руководство понимает европейские демократические ценности, о которых оно трубит на каждом углу", - заявили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что 27 сентября украинские национал-радикалы "устроили очередную безобразную выходку в отношении российских дипломатических представительств на территории этой страны", нападению подверглось Торговое представительство России в Киеве. "Особый цинизм происходившему придавал тот факт, что нападение было совершено при полном попустительстве представителей украинских правоохранительных органов, которые молча наблюдали в стороне за бесчинствами радикалов", - подчеркнули в ведомстве.

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