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Москва, 28.09.2018

«Опередившие время»: названы три самые желанные военные разработки России

«Expert Online» 2018
  • «Опередившие время»: названы три самые желанные военные разработки России
Пресс-служба президента РФ

Китайское новостное издание Jinri Toutiao рассказало о трех «самых желанных технологий в сфере вооружения», которые есть у России.

Издание напоминает, что РФ возглавляет топ мировых лидеров по экспорту оружия и военных технологий, однако существуют три разработки, которые Москва «ни при каких обстоятельствах не продаст».

На первое место китайцы поставили технологию производства атомных подводных лодок. Здесь, как подчеркивает автор  у России нет конкурентов. В частности он отмечает уникальное шумоподавление в российских АПЛ проекта 955 «Борей» .

На втором месте по версии Jinri Toutiao находится ракетный комплекс «Сармат»,  который обладает не только огромной убойной силой, но и способностью преодолевать передовые средства ПВО, в первую очередь благодаря орбитальной атаке.

Далее следует «опередившая время» технология производства авиационных двигателей, которую Китай «страстно желает заполучить». Как известно именно, эта сфера является слабым звеном в китайской военно-промышленной сфере.

Напомним, о новейших разработках, не имеющих аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к федеральному собранию 1 марта текущего года. В частности, речь шла о ракетном комплексе «Сармат» и авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом комплексе «Авангард» и др.

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