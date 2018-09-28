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Москва, 28.09.2018

Вернутся ли сытые «нулевые»: нефть штурмует цифру 100

«Expert Online» 2018
  • Вернутся ли сытые «нулевые»: нефть штурмует цифру 100
Из открытых источников

Нефть продолжает расти пятый день подряд, аналитики уверены, что штурм отметки в 100 долларов продолжается и путь в этом направлении открыт. Так, вчера, сырье обновило четырехлетние максимумы, перевалив за $82.

Как заявил в комментарии Regnum аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, моментами Brent пыталась скорректировать на понижение, однако, «быки продолжают контролировать ситуацию».

Попытки зафиксировать цену связывают с заявлением Саудовской Аравии, которая намерена наращивать добычу нефти с целью компенсации баррелей, который уйдут с рынка вместе с иранской нефтью совсем скоро, после введения санкций США. 

«Королевство говорит о 200−300 тыс. баррелей в сутки, тогда как предложение иранской нефти может сократиться на 1 млн баррелей, чего определенно недостаточно, чтобы компенсировать это снижение», —считает эксперт.

Также отмечается, что участники рынка перестают реагировать на высказывания президента США Дональда Трампа. В частности, на днях американский лидер обвинил ОПЕК в том, что она «обирает остальной мир». Но ни страны ОПЕК, ни сами котировки нефти не отреагировали на заявления, которые раньше вызывали гораздо более бурные эмоции.

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